Маска добродушия: Психолог объяснила, чем опасен «синдром Винни Пуха» в отношениях

Распознать «синдром Винни Пуха» у партнёра можно по инфантильности, манипуляциям и финансовому паразитизму. Об этом «Абзацу» рассказала психолог Елена Перелыгина.

По её словам, за маской добродушия может скрываться эгоистичный человек, использующий окружающих в своих интересах. Такие люди часто симулируют беспомощность или проблемы со здоровьем, чтобы жить за счёт близких.

«Внешне Винни Пух — это ленивый увалень, который стремится использовать окружающих и жить за счёт близких. Он может манипулировать своим здоровьем и беспомощностью. Более опасный тип — импульсивный лжец, который вовлекает других в собственный выдуманный мир», — пояснила Перелыгина.

Она добавила, что в отношениях такое поведение приводит к финансовым потерям и эмоциональному истощению партнёра. Насторожиться стоит, если человек занимает крупные суммы, распоряжается чужим имуществом ради сомнительных планов, а затем отказывается отвечать за последствия. Среди подобных моделей поведения психолог назвала абьюз и брачные аферы.

«Такой человек может обещать большое будущее, занимать деньги и втягивать партнёра в сомнительные дела, а затем тратить средства на сиюминутные желания», — заключила специалист.

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