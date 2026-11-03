Мозг может незаметно заполнять пробелы в воспоминаниях деталями, которых в действительности не было, рассказала клинический психолог Инна Паустовская. По её словам, с этим механизмом работы памяти связан эффект Манделы.

«Мозг «достраивает» недостающие детали по привычным образцам», — пояснила специалист в беседе с 360.ru.

Она отметила, что память не хранит события в виде цельной видеозаписи. При каждом обращении к прошлому мозг заново собирает картину из сохранившихся фрагментов. Недостающие элементы он может непроизвольно заменить тем, что кажется правдоподобным, но не отражает реальность.