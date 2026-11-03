«Мозг достраивает детали»: Психолог объяснила, как работает эффект Манделы
Психолог Паустовская: При эффекте Манделы мозг дополняет воспоминания выдумками
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Мозг может незаметно заполнять пробелы в воспоминаниях деталями, которых в действительности не было, рассказала клинический психолог Инна Паустовская. По её словам, с этим механизмом работы памяти связан эффект Манделы.
«Мозг «достраивает» недостающие детали по привычным образцам», — пояснила специалист в беседе с 360.ru.
Она отметила, что память не хранит события в виде цельной видеозаписи. При каждом обращении к прошлому мозг заново собирает картину из сохранившихся фрагментов. Недостающие элементы он может непроизвольно заменить тем, что кажется правдоподобным, но не отражает реальность.
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