Светловолосый карлик Румпель из нейросетевого ролика россиянок покорил Интернет и заставил пользователей по всему миру искать фильм, в котором они якобы его видели. Видео с персонажем сказки братьев Гримм набрало 2,8 миллиона просмотров, а сам герой добрался даже до концерта группы Limp Bizkit, рассказывает Baza.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/stroinaya

Создательницами необычного персонажа стали Татьяна Терещенко из Ростова-на-Дону и Анна Глинская из Оренбурга. Ещё в августе девушки решили по-своему изобразить Румпельштильцхена, внешность которого подробно не описана в оригинальной сказке. В результате получился светловолосый, слегка жутковатый человечек с хитрой улыбкой, напоминающий героя старого фантастического фильма.

В оригинальном ролике, опубликованном 27 августа, Румпель танцует перед девушкой в сарае, превращает солому в золото, а после поцелуя красавицы становится принцем. Видео стилизовано под сказочное кино 1980-х годов, поэтому многие зрители приняли его за отрывок из настоящей картины.

Так возник эффект Манделы: пользователи начали уверять, что уже встречали загадочного карлика в каком-то фильме, но никак не могли вспомнить название. Некоторые даже решили, что кадры взяты из экранизации «Румпельштильцхена» 1987 года. На самом деле весь эпизод был создан искусственным интеллектом.

В конце сентября видео получило вторую волну популярности, когда его соединили с композицией американского рэпера Riff Raff. Румпеля начали вставлять в мемы, переделывать с помощью нейросетей и использовать в юмористических роликах. Вскоре персонаж вышел за пределы соцсетей: его показывали на концерте Limp Bizkit, а к Хеллоуину подростки стали наряжаться в костюмы необычного карлика.

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