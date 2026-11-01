Даже одна страница книги в день может стать полезной привычкой для поддержания памяти, внимания и мышления в пожилом возрасте. Регулярная интеллектуальная нагрузка особенно важна для людей, которые хотят сохранить когнитивную активность с годами. Об этом нейропсихолог Кира Макарова рассказала в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, чтение заставляет мозг работать сразу в нескольких направлениях: следить за сюжетом, удерживать информацию, осмысливать прочитанное и связывать новые события с уже известными. Поэтому полностью отказываться от книг с возрастом не стоит, даже если читать подолгу становится трудно.

«Для людей преклонного возраста чтение необходимо, пусть хоть страница, для поддержания тонуса мозга, а также для того, чтобы отсрочить возрастные изменения – деменцию и прочее», — пояснила Макарова.

При этом начинать тренировать память и мышление специалист рекомендует задолго до пожилого возраста. Детей пяти — семи лет, которые уже освоили чтение, можно постепенно приучать хотя бы к одной странице ежедневно. Школьникам же стоит уделять книгам больше времени, поскольку чтение помогает развивать грамотность и мыслительные навыки.

Не менее важна эта привычка и для взрослых. Из-за работы и повседневных забот многие ограничиваются профессиональными материалами, хотя художественная литература тоже даёт интеллектуальную нагрузку и позволяет переключаться между разными задачами.

«Литературные произведения, а не только профессиональная литература, очень важны для этого. Хоть страницу, но желательно», — подчеркнула нейропсихолог.

При этом ежедневное чтение не гарантирует защиты от деменции и не заменяет медицинскую профилактику. Исследования показывают связь между регулярной интеллектуальной активностью и более благоприятным когнитивным старением, однако универсального количества страниц, способного предотвратить заболевание, наука пока не установила.

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