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Опубликовано 29 сентября, 10:05

Память подводит: Врач раскрыл неочевидную опасность жизни в одиночестве

Врач Прокофьев: Одиночество может ухудшить память пожилого человека

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одиночество в пожилом возрасте может повышать риск когнитивных нарушений, предупредил врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, люди старшего поколения, оказавшиеся в социальной изоляции, чаще сталкиваются с провалами в памяти.

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«Если мы говорим о людях старшей возрастной группы, то у них одиночество приводит к нарушению функции памяти», — отметил специалист в беседе с «Абзацем».

Совместная жизнь, по его оценке, помогает сохранять повседневную активность благодаря заботе друг о друге, прогулкам и обмену эмоциями. Близкие напоминают о приёме лекарств и днях рождения родственников. Бытовые задачи поддерживают мозг в тонусе, отметил собеседник издания.

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Борис Эльфанд
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