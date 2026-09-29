Память подводит: Врач раскрыл неочевидную опасность жизни в одиночестве
Врач Прокофьев: Одиночество может ухудшить память пожилого человека
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Одиночество в пожилом возрасте может повышать риск когнитивных нарушений, предупредил врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, люди старшего поколения, оказавшиеся в социальной изоляции, чаще сталкиваются с провалами в памяти.
«Если мы говорим о людях старшей возрастной группы, то у них одиночество приводит к нарушению функции памяти», — отметил специалист в беседе с «Абзацем».
Совместная жизнь, по его оценке, помогает сохранять повседневную активность благодаря заботе друг о друге, прогулкам и обмену эмоциями. Близкие напоминают о приёме лекарств и днях рождения родственников. Бытовые задачи поддерживают мозг в тонусе, отметил собеседник издания.
Ранее геронтолог объяснил, почему одних кроссвордов и судоку недостаточно для профилактики деменции. По его словам, важны освоение новых навыков, движение и социальные связи.
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