«Кроссворды не спасут»: Почему одной зарядки для ума недостаточно против болезни Альцгеймера

Решение кроссвордов и судоку не является надёжной защитой от деменции. Об этом заявил профессор, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, интеллектуальная активность полезна, но не в виде привычных задачек. Важнее продолжать учиться, осваивать новые навыки, изучать языки и технологии.

«Кроссворды здесь не очень помогают, как таковые», — отметил эксперт.

Профилактика деменции — это не одно упражнение, а комплекс мер. Он не даёт стопроцентной гарантии, но снижает риск и помогает отложить начало заболевания.

В этот комплекс входят постоянное движение, здоровое питание и качественный сон. Также важны контроль веса, артериального давления, холестерина и глюкозы, борьба с хронической болью, забота о зрении и слухе, профилактика черепно-мозговых травм.

Отдельный пункт — социальные связи. Жить одному и быть одиноким — не одно и то же, отметил геронтолог. Человек может жить один, но оставаться востребованным, иметь партнёра, друга, близких.

«Быть одиноким и проживать одному — это не тождественные понятия», — пояснил он.

Среди других мер специалист назвал информационную гигиену, экологическую культуру, уход за зубами, соблюдение календаря прививок, контроль ВИЧ и защиту от тяжёлых вирусных инфекций.

Даже комплексный подход не гарантирует защиты. Но своевременный скрининг и когнитивные тесты помогают выявить нарушения на раннем этапе, заключил Прощаев.