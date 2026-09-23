Пушкин, Толстой и Достоевский против деменции — найден простой способ «омолодить» мозг

Чтение помогает сохранять умственную активность, а регулярная диспансеризация — раньше выявлять когнитивные нарушения. Об этом рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Профилактировать можно уже сегодня, не дожидаясь науки. Уже замечено: те, кто не читает, а только слушает и смотрит, у них это может происходить чаще — изменение умственной деятельности», — сказал учёный ТАСС.

По словам Онищенко, на состояние мозга влияет не только объём получаемой информации, но и способ работы с ней. Чтение требует активного восприятия и обработки знаний, тогда как пассивное прослушивание или просмотр задействуют другие механизмы.

Академик также призвал не ждать явных проблем с памятью и мышлением. Регулярные медицинские обследования позволяют раньше заметить нарушения, однако поставить диагноз и подобрать лечение может только специалист. ВОЗ рассматривает когнитивные упражнения и интеллектуальную активность как часть комплексного подхода к снижению риска деменции. Помимо них значение имеют движение, социальные связи и контроль хронических заболеваний — одной привычки для профилактики недостаточно.

Ранее Life.ru рассказывал, что почти у каждого четвёртого россиянина есть или были родственники с диагностированной деменцией. Исследование охватило 1600 совершеннолетних жителей страны.