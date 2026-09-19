Шрифт, свет и никаких мифов: Как прочитать книгу с экрана, не испортив зрение

Чтение с электронных устройств не вредит зрению сильнее бумажных книг, если правильно настроить шрифт и подсветку. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Современные гаджеты для чтения создаются с учётом гигиенических нормативов и не перегружают глаза больше, чем традиционные бумажные издания. Однако ключевое значение имеют настройки — прежде всего величина символов и уровень освещения.

Врач подчеркнул, что экраны смартфонов сами по себе тоже не создают избыточной нагрузки, но маленький размер дисплея заставляет глаза быстрее утомляться. Для комфортного восприятия текста желателен формат не меньше A5.

«Впрочем, экраны современных телефонов тоже не напрягают зрение сильнее привычного. Но проблема в том, что они маленькие, а для комфортного чтения важен хотя бы формат A5, иначе мы будем слишком быстро уставать», — предупредил специалист в беседе с «Москвой 24».

Кегль должен превышать газетный, иначе органам зрения приходится постоянно напрягаться, распознавая мелкие знаки. Не менее значим и световой режим: когда помещение темнее экрана, возникает резкий контраст, вызывающий рябь и усиленную нагрузку на глаза. Ориентироваться стоит и на личные ощущения — слишком тусклая или чересчур яркая подсветка одинаково быстро утомляет.

Ранее врач-травматолог напомнил о правиле 20–20–20: каждые 20 минут работы вблизи нужно на 20 секунд переводить взгляд на объект не менее чем в 6 метрах. Это не лечит близорукость, но снижает сухость и утомление глаз. Младшим школьникам паузу лучше подавать как игру, подросткам подойдёт и таймер.