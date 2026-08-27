Правило 20–20–20 и наклон тетради: Ортопед объяснил, как не испортить зрение и осанку ребёнка

Правило 20–20–20 означает: каждые 20 минут работы вблизи нужно примерно на 20 секунд переводить взгляд на предмет, расположенный не менее чем в 6 метрах. Такая пауза расслабляет механизм фокусировки, который постоянно работает при чтении и взгляде на экран, а также напоминает ребёнку моргать и ненадолго менять зрительную дистанцию. Об этом Life.ru рассказал врач-травматолог, детский ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Николай Бацаленко.

«Правило 20–20–20 не лечит близорукость и не отменяет прогулки, нормальное освещение и проверку зрения, но помогает уменьшить сухость и зрительное утомление», — отмечает эксперт.

Для младших школьников это лучше воспринимать не как строгую формулу, а как короткую игру: посмотреть в окно, найти дальний предмет, потянуться и несколько раз моргнуть. Подросткам можно использовать таймер или встроенное напоминание. Если ребёнок читает бумажную книгу, полезно делать такие же паузы примерно каждые 20–25 минут, даже когда экрана нет.

Рабочее место должно подстраиваться под рост ребёнка, а не наоборот. В положении сидя стопы полностью стоят на полу или подставке, колени согнуты примерно под прямым углом, плечи расслаблены, а локти свободно лежат на столе. Для детей 7–10 лет расстояние от глаз до тетради обычно должно составлять около 30–35 см. Российские рекомендации указывают диапазон 25–35 см для учеников 1–4 классов.

Тетрадь лучше слегка наклонить на подставке, чтобы ребёнку не приходилось низко сгибать шею. Слишком большой угол не нужен: достаточно небольшого наклона, при котором текст хорошо виден, а кисть свободно движется. Если школьник постоянно придвигает тетрадь ближе, щурится или наклоняет голову почти к столу, нужно проверить зрение и освещение, а не просто требовать «сидеть ровнее».

Монитор желательно располагать примерно на расстоянии вытянутой руки — ориентировочно 50–70 см, в зависимости от диагонали и размера шрифта. Верхняя часть экрана должна находиться на уровне глаз или немного ниже. Слишком низкий экран заставляет ребёнка сгибать шею, а слишком высокий — запрокидывать голову. Для ноутбука можно использовать подставку, но клавиатура при этом должна оставаться удобной для рук.

В рабочей зоне нужен ровный рассеянный свет без бликов и резкого контраста между ярким экраном и тёмной комнатой. Настольная лампа не должна быть единственным источником освещения. Для правши её ставят слева, для левши — справа, чтобы рука не закрывала страницу. Ошибками остаются экран напротив окна, прямой свет в глаза, мерцающие неисправные лампы и работа в полумраке. Для учебных помещений часто ориентируются на освещенность около 300–500 люкс, но дома важнее отсутствие бликов, теней и необходимости щуриться.

Быстро проверить место можно во время обычного задания. Если ребёнок поднимает плечи, садится на край стула, наклоняется к странице, часто трёт глаза, приближает лицо к экрану или уже через несколько минут жалуется на головную боль, мебель и освещение требуют корректировки. Нельзя решать проблему только увеличением яркости монитора: сначала нужно добавить общий свет, убрать отражение от окна, увеличить шрифт и проверить расстояние. Николай Бацаленко Врач-травматолог, детский ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

Для первоклассника непрерывное занятие дома лучше ограничивать примерно 20 минутами, затем делать перерыв с движением. В 3–4 классах этот отрезок можно увеличить примерно до 25 минут, а в среднем звене — до 30 минут, ориентируясь на самочувствие ребёнка. Если жалобы на боль в глазах, двоение, стойкие головные боли или ухудшение зрения повторяются, необходима очная проверка у офтальмолога.

Сменная обувь должна защищать стопу, не мешать ей двигаться и подходить ребёнку по размеру. Ортопед Николай Бацаленко рассказал, как выбрать безопасную обувь для школьника. Подробнее — в материале Life.ru.