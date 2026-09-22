Россиянам назвали «неоригинальные причины» развития ранней деменции
Эксперт Власов: Недостаток движения и стресс ведут к ранней деменции
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Недостаток движения, хронический стресс и нарушения обмена веществ могут способствовать раннему развитию деменции. На эти факторы указал сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ Ян Власов. В числе рисков он также назвал неблагоприятные экологические условия и воздействие вредных веществ.
«Вот это всё приводит к тому, что у людей может возникнуть ранний Альцгеймер или ранняя деменция. Вот это надо избегать. То есть, в общем-то, неоригинальные причины-то», — отметил специалист в беседе с «Царьградом».
Для профилактики он посоветовал сохранять физическую и умственную активность, а также следить за питанием. Такие меры помогают снижать риск заболевания, но не гарантируют защиты от него. Отдельное внимание эксперт уделил ранней диагностике.
Он предложил развивать диагностику в рамках программ активного долголетия, информировать семьи и организовывать наблюдение за пациентами, а также подчеркнул важность диспансеризации пожилых людей, чтобы нарушения вовремя попадали в поле зрения медиков.
Ранее Life.ru выяснил, чем обычная забывчивость отличается от возможных признаков деменции. Поводом обратиться к врачу могут стать повторяющиеся вопросы, потеря ориентации в знакомых местах и трудности с привычными бытовыми делами.
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