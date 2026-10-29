«Перевёл разговор — скрыл провал в памяти»: Названы первые признаки деменции

Попытки скрыть провалы в памяти могут указывать на начинающуюся деменцию, предупредил психиатр Руслан Исаев. По его словам, пожилой человек иногда замечает, что не может вспомнить недавние события, но старается не показывать этого окружающим.

Вместо ответа на простой вопрос он может перевести разговор на другую тему, чтобы избежать обсуждения. Такую реакцию врач объяснил стремлением замаскировать возникшие трудности. Оценивать изменения он посоветовал в сравнении с прежним поведением родственника.

Если человек всегда путал имена актёров или названия книг, такая забывчивость сама по себе не означает нового нарушения. Гораздо тревожнее, когда прежде собранный близкий начинает упускать важные для него события, отметил специалист в беседе с газетой «Известия».

Насторожить также должны трудности с подбором слов, забывание названий привычных предметов и недавних событий. Именно перемены в повседневном поведении, по словам психиатра, часто первыми становятся заметны семье.

Ранее психолог объяснила, что деменция может менять восприятие пространства, времени и близких людей. Знакомая обстановка начинает казаться чужой, вызывая растерянность и страх. Тени человек порой принимает за людей или животных, а узоры на ковре — за насекомых.