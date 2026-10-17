Не просто дурной характер: Как уменьшить страдания человека с деменцией

Подозрительность, вспышки агрессии и пренебрежение гигиеной у пожилого человека могут указывать на деменцию, рассказала психолог Ирина Прокопенко. Однако, по её словам, отдельных странностей недостаточно для диагноза: насторожить должно также ухудшение памяти, речи, ориентации и способности справляться с привычными делами.

Причину изменений поможет установить невролог или психиатр. При подтверждённой деменции специалист советует не спорить с человеком, не стыдить его и не отвечать раздражением на обвинения. Лучше говорить спокойно и переключать внимание на знакомые занятия. Если близкий перестал узнавать родственников, требовать от него вспомнить их не стоит — это может усилить тревогу.

Беспокойство и агрессия иногда связаны с болью, жаждой, желанием сходить в туалет или пугающими звуками. Важно попытаться понять причину дискомфорта и убрать опасные предметы. Если поведение угрожает самому человеку или окружающим, необходимо вызвать скорую помощь.

Родственникам также нужно находить время для отдыха и обращаться за поддержкой, чтобы избежать выгорания. Сохранять спокойствие рядом с больным легче, когда собственные силы не истощены, пояснила специалист в интервью Здоровью Mail.

К слову, почти у каждого четвёртого россиянина есть или были родственники с диагностированной деменцией. Самой тяжёлой стороной ухода 43% опрошенных назвали эмоциональную нагрузку из-за изменений близкого человека.