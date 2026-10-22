Близкие кажутся чужими: Психолог объяснила, как деменция изменяет восприятие мира

Деменция может нарушать восприятие пространства и времени, мешать узнавать близких, рассказала психолог Ирина Прокопенко. По её словам, привычная обстановка становится для больного человека незнакомой, что вызывает растерянность, страх и подозрительность.

К примеру, тени могут казаться людьми или животными, узоры на ковре — насекомыми. Из-за нарушений восприятия глубины лестницы и пороги повышают риск падений. Иногда человек не замечает предмет, если он сливается по цвету с окружающим фоном. По мере ухудшения состояния становится сложнее ориентироваться во времени и справляться с привычными делами.

Близким необходимо сохранять доступные занятия и общение: вовлекать человека в простую помощь по дому, поддерживать диалог, подбирать посильную активность. При первых изменениях нужно обратиться к врачу, заключила собеседница Здоровья Mail.