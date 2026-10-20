Учёные связали обилие зелени возле дома со снижением риска деменции

Обилие деревьев и другой растительности возле дома может быть связано с меньшим риском развития деменции. К такому выводу пришли шведские учёные, которые в течение 16 лет наблюдали за здоровьем почти трёх тысяч пожилых людей. Результаты работы опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.

Исследователи выяснили, что высокая плотность зелёных насаждений в радиусе 100 метров от жилья связана со снижением относительного риска деменции примерно на 21%. Особенно заметной эта связь оказалась у женщин.

В исследовании участвовали 2993 жителя Стокгольма старше 60 лет. На момент начала наблюдений ни у кого из них не было деменции, однако за последующие годы заболевание выявили у 477 человек.

Учёные сравнили количество растительности на расстоянии 100, 250 и 500 метров от домов участников. Наиболее выраженная связь с меньшим риском заболевания обнаружилась именно там, где зелень находилась в непосредственной близости от жилья. При увеличении расстояния эффект становился слабее.

При анализе специалисты учитывали возраст, образ жизни, генетические особенности, загрязнение воздуха и транспортный шум. Даже после поправок на эти факторы выявленная закономерность сохранялась.

Авторы предполагают, что зелёные насаждения могут благоприятно влиять на здоровье благодаря снижению стресса, физической активности и социальным контактам. Однако исследование не доказывает, что наличие деревьев непосредственно предотвращает деменцию.

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