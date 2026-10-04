Ученые предупредили о скрытой опасности толстого пузика для работы мозга и памяти

Сокращение количества висцерального жира — того, который окружает внутренние органы, — оказалось связано с более медленной атрофией мозга и лучшими когнитивными показателями спустя годы. При этом сама потеря веса такой связи не показала. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Учёные Университета имени Бен-Гуриона и их коллеги проанализировали данные 533 человек, средний возраст которых составлял 61,4 года. Большинство участников — 86% — были мужчинами. За ними наблюдали от пяти до 16 лет после участия в нескольких долгосрочных программах изменения питания и образа жизни.

Участникам неоднократно делали МРТ мозга и брюшной полости, а когнитивные способности оценивали с помощью теста MoCA. Выяснилось, что более высокий накопленный уровень висцерального жира был связан с худшими результатами когнитивных тестов независимо от индекса массы тела.

Одновременно снижение количества такого жира во время вмешательств предсказывало больший объём мозга при последующих обследованиях — даже после поправки на общий сброс веса. У участников с меньшим количеством висцерального жира медленнее уменьшались объёмы серого вещества и гиппокампа, а также медленнее расширялись желудочки мозга — один из признаков его атрофии.

Для подкожного жира такой закономерности исследователи не обнаружили. Это позволило авторам предположить, что именно висцеральная жировая ткань может иметь особое значение для возрастных изменений мозга, а не просто лишний вес как таковой.

Среди изученных метаболических показателей наиболее устойчивую связь с изменениями мозга показали глюкоза натощак и HbA1c. Липидные и воспалительные маркеры аналогичной последовательной связи не продемонстрировали. Авторы поэтому рассматривают нарушение контроля глюкозы как один из возможных механизмов, связывающих висцеральный жир с состоянием мозга.

При этом исследование показывает именно связь, а не доказывает, что уменьшение висцерального жира само по себе непосредственно предотвращает старение мозга или деменцию. Авторы считают полученные результаты основанием для дальнейшего изучения висцерального жира как потенциально изменяемого фактора риска возрастного снижения когнитивных функций.

Ранее Life.ru сообщал, что накопление висцерального жира связывали с изменениями, характерными для болезни Альцгеймера. В другом исследовании специалисты обнаружили связь между количеством такого жира и уровнями бета-амилоида и тау-белка — биомаркеров нейродегенеративного процесса. Учёные также обращали внимание на возможную роль сосудистых и метаболических нарушений.