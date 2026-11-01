1 ноября отмечают День гадания на кофейной гуще. Праздник неофициальный, зато у самой традиции история в несколько столетий. Учёные называют такое гадание тассеографией: от французского tasse, то есть «чашка», и греческого graphein, «писать». Кофейную гущу читали в османских кофейнях, в европейских салонах и в русских дворянских гостиных. Мы выяснили, откуда на самом деле взялся этот обычай и какие узоры в чашке ищут чаще всего.

Родом из Османской империи

История гадания на кофейной гуще в Османской империи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первые толкователи кофейной гущи появились там, где кофе пили каждый день: на Ближнем Востоке и в Османской империи. Гадание там было частью повседневной жизни, а не развлечением для избранных. Оттуда обычай перебрался на Балканы, в Грецию, Армению и дальше в Европу. Любопытно, что османские гадалки больше обращали внимание на фигуры животных и природные формы, а европейские толкователи искали в гуще буквы и геометрические фигуры.

К XIX веку гадание на кофе уже воспринимали как привычную салонную забаву, а не экзотический обряд. Его популярность объяснить легко. Для гадания не нужны ни карты, ни толстые книги, ни тайные знания: хватит чашки, крепкого кофе и немного воображения. Поэтому судьбу по кофейной чашке пытались узнать и в богатых домах, и у скромных горожан. А сама процедура превращалась в приятный повод посидеть с подругами и поговорить о сокровенном.

Как кофемантия пришла в Россию

Кофемантия в России: как пришло гадание на кофе. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В России кофе узнали в конце XVII и начале XVIII века, а моду на него ввёл Пётр I. Вместе с напитком пришло и гадание. Его считали менее предосудительным, чем прочую ворожбу, и уже во второй половине XVIII века появились печатные пособия с толкованиями. Такое гадание по аналогии с хиромантией стали называть кофемантией. Этнограф Иван Сахаров в 1837 году писал о «кофейницах», которые открыто принимали посетителей.

Существует даже легенда, будто цыганка-ворожея нагадала на кофейной гуще смерть Павлу I незадолго до его гибели, а запись об этом попала в Тайную канцелярию. Но в деревне кофемантия так и не прижилась и осталась забавой горожан. Кофе стоил дорого и крестьянам был почти недоступен, поэтому там продолжали гадать на бобах. От бед на Руси вообще защищались по-своему, и порой на одной стороне амулета писали молитву, а на другой заклинание.

Как гадают на кофейной гуще

Как гадать на кофейной гуще: порядок ритуала. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для гадания берут натуральный молотый кофе мелкого помола и варят его в турке без сахара и молока. Напиток не процеживают, иначе узоров не будет. Кофе пьют медленно, маленькими глотками, и оставляют на дне немного жидкости с гущей. Затем чашку слегка покачивают, чтобы гуща разошлась по стенкам, и переворачивают вверх дном на блюдце. Когда лишняя жидкость стечёт, чашку поднимают и рассматривают рисунок на стенках и на дне.

Толкователи смотрят не только на то, что изображено, но и на то, где. Чем ближе символ к краю чашки, тем скорее произойдёт событие. Знаки на середине стенок говорят о более далёком будущем, а дно считают самым сильным местом: оно связано с судьбоносными событиями. Чёткий густой рисунок толкуют как громкий знак, а размытый как — намёк. Тут нужна наблюдательность не хуже, чем у врача Джозефа Белла, у которого Конан Дойл учился замечать всё.

Животные и птицы

Животные и птицы в гадании на кофейной гуще. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Фигуры животных в кофемантии обычно указывают на людей рядом с нами и на их намерения. Собака означает верного друга или союзника. Змея предупреждает об измене и скрытом враге. Медведь сулит встречу с влиятельным, но опасным человеком. Петух предвещает новости, шум и споры, а рыба обещает небольшую удачу. Птица считается одним из лучших знаков: она сулит известия и исполнение желаний, особенно если летит. А вот птица в сети говорит о тревоге и ощущении несвободы.

Линии, круги и кресты

Линии, круги и кресты на кофейной гуще. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Геометрические фигуры толкователи считают самыми значимыми знаками. Длинная прямая линия означает дорогу, а если она тянется к краю чашки, то поездку за границу. Линия с точками обещает путь с препятствиями. Круг сулит деньги, имущество или наследство, а круг с точками говорит, что заботы скоро отступят. Треугольник связан с надеждами и планами. Квадраты, напротив, предвещают огорчения, и чем их больше, тем тяжелее обстоятельства.

Самый пугающий знак в чашке — крест. В старинных толкованиях его связывали со смертью, а несколько крестов с долгой болезнью. Впрочем, гадалки всегда советовали смотреть на соседние фигуры, ведь одна и та же отметка в разных сочетаниях может значить совсем разное. Например, четырёхугольник с крестами толковали как опасную болезнь, а три креста рядом как череду бед, после которых всё же придёт счастье. Так что паниковать при виде креста точно не стоит.

Цветы, дом и корона: знаки любви и перемен

Цветы, дом и корона: символы в кофейной чашке. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Растения в чашке обычно говорят о семье. Букет цветов сулит согласие в доме, а букет рядом с треугольником обещает счастливый брак. Цветок возле женской фигуры означает верную жену, а молодому человеку предсказывает встречу с будущей спутницей. Корона или венок сулят покровительство влиятельных людей и скорую свадьбу. Подбирать пару, кстати, пытались не только гадалки: в СССР вторую половинку по анкете людям искала ЭВМ.

Дом рядом с кругом обещает собственное жильё, а дом с деревом или кустом намекает на жизнь за городом. Колесо и карета зовут в дорогу. Открытое окно, наоборот, считают тревожным знаком и советуют быть осторожнее. Иногда в гуще проступают и буквы. Им придают значение, только если они видны чётко. Буква «О», например, говорит о свидании или о том, что тайна скоро откроется, а ясно различимая цифра считается добрым знаком.

Современные психологи считают, что кофейная гуща будущего не предсказывает, но даёт картинку, в которой человек видит собственные надежды и страхи. Поэтому толкование порой и кажется удивительно точным. Неслучайно выражение «гадать на кофейной гуще» в русском языке стало синонимом пустых догадок. И всё же сам ритуал по-своему приятен: неспешная чашка кофе и разговор по душам. А к такой чашке хорошо подать кексы с корицей как в американском кино 70-х.