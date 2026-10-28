Завтрак как в американском кино 70-х: LIFE делится пошаговым рецептом легендарных кексов
Оглавление
Что может быть лучше домашней выпечки утром? Разве что рецепт, который не требует дорогих продуктов, особых навыков и нескольких часов на кухне. Life.ru рассказывает, как приготовить ароматные кексы по рецепту, который американские хозяйки полюбили ещё полвека назад.
Кексы с корицей за 30 минут: рецепт простого и вкусного завтрака как в старом американском фильме. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Устали думать, что приготовить на завтрак? Хочется порадовать домашних чем-нибудь вкусным, но без долгой возни на кухне? Life.ru нашёл рецепт кексов с корицей прямо как в старых американских фильмах. Знакомые продукты, около получаса на приготовление, и можно собирать всю семью за столом. Надевайте фартуки, будем печь!
Что понадобится для кексов с корицей?
Как приготовить кексы с корицей: подробный рецепт кексов за 30 минут. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В американской версии рецепта в тесто добавляют шортенинг, твёрдый кондитерский жир. Мы предлагаем заменить его обычным сливочным маслом, которое придаст кексам нежный вкус и аромат. Итак, что же понадобится, чтобы приготовить вкусный завтрак для всей семьи примерно за полчаса?
Для теста:
- Пшеничная мука, 190 г.
- Сахар, 100 г.
- Сливочное масло, 75 г, заранее размягчить.
- Яйцо, 1 шт.
- Молоко, 120 мл.
- Разрыхлитель, 1½ ч. л.
- Соль, ½ ч. л.
- Молотый мускатный орех, ¼ ч. л.
Для покрытия:
- Сливочное масло, 85 г.
- Сахар, 100 г.
- Молотая корица, 1 ч. л.
Обратите внимание, что мускатный орех добавляют в тесто, а корицу оставляют для покрытия. Если мускатного ореха дома нет, его можно заменить корицей. Все ингредиенты рассчитаны на 12 кексов, а вот масло рекомендуем брать с запасом, поскольку оно пригодиться для смазывания формы. Теперь, когда все продукты подготовлены, можно приступать к приготовлению. Поехали?
Как приготовить кексы за 30 минут?
Рецепт кексов за 30 минут: как приготовить завтрак из американских фильмов эпохи 70-х? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Самое приятное в этом рецепте то, что на подготовку теста и выпечку уйдёт примерно от 30 до 35 минут. Включите духовку заранее, чтобы она успела прогреться, пока вы смешиваете ингредиенты. Ниже оставили пошаговый рецепт для тех, кто хочет устроить завтрак как в старом американском кино.
- Разогрейте духовку до 175 °C. Смажьте углубления формы для маффинов небольшим количеством масла.
- Разотрите размягчённое масло со 100 г сахара. Добавьте яйцо и перемешайте до однородности.
- В другой миске соедините муку, разрыхлитель, соль и мускатный орех. Вводите сухую смесь в масляную в несколько приёмов, чередуя с молоком. Перемешивайте до соединения ингредиентов. Тесто получится густым, его удобно раскладывать ложкой.
- Заполните формочки примерно на две трети. Выпекайте от 20 до 25 минут до лёгкого золотистого оттенка. Проверьте середину деревянной шпажкой. На ней не должно остаться сырого теста.
- Пока кексы пекутся, растопите 85 г масла. В отдельной небольшой миске смешайте оставшиеся 100 г сахара с корицей.
- Достаньте кексы из формы, как только сможете аккуратно взять их, не обжигаясь. Пока они тёплые, обмакните верхушки в растопленное масло, затем в сахар с корицей. Переложите на тарелку и подавайте.
Именно последний шаг придаёт кексам сахарную корочку с ароматом корицы. Масло помогает пряной смеси удержаться на поверхности, поэтому надолго погружать в него выпечку не нужно. Быстро обмакните верхушки и сразу обваляйте их в сахаре с корицей. Подавайте кексы ещё тёплыми с чашкой чая или кофе. Сладкого покрытия вполне достаточно, можно обойтись без глазури и крема. А если хочется устроить завтрак как в детстве, налейте стакан молока.
А у вас сохранился семейный рецепт, который пекут уже несколько поколений? Пока кексы в духовке, можно проверить и другие воспоминания. Попробуйте узнать восемь фильмов с Николаем Караченцовым по кадру, вспомнить восемь книг по первой строчке и ответить на вопросы о советском Шерлоке Холмсе.
А ещё на Life.ru много интересных рецептов! Если хочется вспомнить вкус домашней еды из детства, попробуйте запечь рыбу по одному из пяти советских рецептов. А тем, кто устал ежедневно придумывать меню, пригодятся идеи, что приготовить заранее на выходных, чтобы хватило на всю неделю и не надоело.
Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!