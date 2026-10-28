Завтрак как в американском кино 70-х: LIFE делится пошаговым рецептом легендарных кексов

Устали думать, что приготовить на завтрак? Хочется порадовать домашних чем-нибудь вкусным, но без долгой возни на кухне? Life.ru нашёл рецепт кексов с корицей прямо как в старых американских фильмах. Знакомые продукты, около получаса на приготовление, и можно собирать всю семью за столом. Надевайте фартуки, будем печь!

Что понадобится для кексов с корицей?

Как приготовить кексы с корицей: подробный рецепт кексов за 30 минут. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В американской версии рецепта в тесто добавляют шортенинг, твёрдый кондитерский жир. Мы предлагаем заменить его обычным сливочным маслом, которое придаст кексам нежный вкус и аромат. Итак, что же понадобится, чтобы приготовить вкусный завтрак для всей семьи примерно за полчаса?

Для теста: Пшеничная мука, 190 г.

Сахар, 100 г.

Сливочное масло, 75 г, заранее размягчить.

Яйцо, 1 шт.

Молоко, 120 мл.

Разрыхлитель, 1½ ч. л.

Соль, ½ ч. л.

Молотый мускатный орех, ¼ ч. л.

Для покрытия: Сливочное масло, 85 г.

Сахар, 100 г.

Молотая корица, 1 ч. л.

Обратите внимание, что мускатный орех добавляют в тесто, а корицу оставляют для покрытия. Если мускатного ореха дома нет, его можно заменить корицей. Все ингредиенты рассчитаны на 12 кексов, а вот масло рекомендуем брать с запасом, поскольку оно пригодиться для смазывания формы. Теперь, когда все продукты подготовлены, можно приступать к приготовлению. Поехали?

Как приготовить кексы за 30 минут?

Рецепт кексов за 30 минут: как приготовить завтрак из американских фильмов эпохи 70-х? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самое приятное в этом рецепте то, что на подготовку теста и выпечку уйдёт примерно от 30 до 35 минут. Включите духовку заранее, чтобы она успела прогреться, пока вы смешиваете ингредиенты. Ниже оставили пошаговый рецепт для тех, кто хочет устроить завтрак как в старом американском кино.

Разогрейте духовку до 175 °C. Смажьте углубления формы для маффинов небольшим количеством масла. Разотрите размягчённое масло со 100 г сахара. Добавьте яйцо и перемешайте до однородности. В другой миске соедините муку, разрыхлитель, соль и мускатный орех. Вводите сухую смесь в масляную в несколько приёмов, чередуя с молоком. Перемешивайте до соединения ингредиентов. Тесто получится густым, его удобно раскладывать ложкой. Заполните формочки примерно на две трети. Выпекайте от 20 до 25 минут до лёгкого золотистого оттенка. Проверьте середину деревянной шпажкой. На ней не должно остаться сырого теста. Пока кексы пекутся, растопите 85 г масла. В отдельной небольшой миске смешайте оставшиеся 100 г сахара с корицей. Достаньте кексы из формы, как только сможете аккуратно взять их, не обжигаясь. Пока они тёплые, обмакните верхушки в растопленное масло, затем в сахар с корицей. Переложите на тарелку и подавайте.

Именно последний шаг придаёт кексам сахарную корочку с ароматом корицы. Масло помогает пряной смеси удержаться на поверхности, поэтому надолго погружать в него выпечку не нужно. Быстро обмакните верхушки и сразу обваляйте их в сахаре с корицей. Подавайте кексы ещё тёплыми с чашкой чая или кофе. Сладкого покрытия вполне достаточно, можно обойтись без глазури и крема. А если хочется устроить завтрак как в детстве, налейте стакан молока.