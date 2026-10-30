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Опубликовано 30 октября, 18:00

Это всё правда! 25 страшных историй из жизни пользователей Threads, после которых уже не заснёте

Оглавление
11 страшных историй о призраках и вестях с того света
8 страшных историй о встречах с нечистью
4 мистические истории о снах и ночных видениях
2 страшные истории о лесе и пропавшем времени

Вы просыпаетесь и понимаете, что в комнате кто-то есть. Сначала хочется списать всё на сон. Но утром близкий человек рассказывает, что видел то же самое. К Хэллоуину Life.ru собрал 25 рассказов, после которых даже в собственной квартире становится не по себе.

После этих историй любой шорох покажется подозрительным. 25 страшных рассказов из Threads. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stokkete, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После этих историй любой шорох покажется подозрительным. 25 страшных рассказов из Threads. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stokkete, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У каждой семьи найдётся история, которую взрослые почему-то стараются не рассказывать при детях. Обычно вы узнаёте её случайно. Вспоминаете странный эпизод из детства, а родственник вдруг замолкает и просит описать всё подробнее. В преддверии Хэллоуина Life.ru собрал 25 реальных историй реальных людей, которыми пользователи поделились в соцсетях. Возможно, что-то покажется вам пугающе знакомым, а что-то — заставит иначе смотреть вечером в тёмный угол квартиры. Готовы испытать нервы на прочность?

11 страшных историй о призраках и вестях с того света

Спросонья легко принять одежду на стуле за чей-то силуэт. Но что думать, если ту же фигуру замечает другой человек? Или знакомый голос слышат сразу несколько родственников? Авторы этих историй рассказывают о встречах, после которых привычное «вам показалось» уже не кажется им убедительным ответом. Если же вы сами видели родственников во сне, Life.ru уже рассказывал, что это значит и какое предзнаменование несёт, а теперь пришло время узнать о страхах других. Для того, чтобы прочитать все захватывающие рассказы с Threads, листайте карусель и наслаждайтесь.

  • Чертёнок в углу комнаты: страшная история из Threads о детском видении и мрачном прошлом семейного дома. © Threads
    Чертёнок в углу комнаты: страшная история из Threads о детском видении и мрачном прошлом семейного дома. © Threads
  • Призрак в постели: страшная история из Threads о ночном пробуждении и незнакомце, который исчез на глазах. © Threads
    Призрак в постели: страшная история из Threads о ночном пробуждении и незнакомце, который исчез на глазах. © Threads
  • Призрак в общежитии: страшная история из Threads об открытом шкафе и трагедии, о которой узнали позднее. © Threads
    Призрак в общежитии: страшная история из Threads об открытом шкафе и трагедии, о которой узнали позднее. © Threads
  • Женщина-призрак в квартире: история из Threads о загадочной гостье, которую независимо видели оба супруга. © Threads
    Женщина-призрак в квартире: история из Threads о загадочной гостье, которую независимо видели оба супруга. © Threads
  • Мальчик на кладбище: страшная история из Threads о встрече с ребёнком, которого потом узнали на памятнике. © Threads
    Мальчик на кладбище: страшная история из Threads о встрече с ребёнком, которого потом узнали на памятнике. © Threads
  • Звонок умершей бабушки: мистическая история из Threads о знакомом голосе, который услышали трое родственников. © Threads
    Звонок умершей бабушки: мистическая история из Threads о знакомом голосе, который услышали трое родственников. © Threads
  • Белая тень на дороге: страшная история из Threads о встрече на рассвете возле дома, где недавно умер человек. © Threads
    Белая тень на дороге: страшная история из Threads о встрече на рассвете возле дома, где недавно умер человек. © Threads
  • Призрак в деревенском доме: история из Threads о женском силуэте, который во время поездки видели дети. © Threads
    Призрак в деревенском доме: история из Threads о женском силуэте, который во время поездки видели дети. © Threads
  • Прощание с умершим братом: история из Threads о ночном видении, смысл которого стал понятен лишь утром. © Threads
    Прощание с умершим братом: история из Threads о ночном видении, смысл которого стал понятен лишь утром. © Threads
  • Голос умершей бабушки: мистическая история из Threads о привычном пробуждении в школу и обещанной чашке чая. © Threads
    Голос умершей бабушки: мистическая история из Threads о привычном пробуждении в школу и обещанной чашке чая. © Threads
  • Призрак советского солдата: история из Threads о странном мужчине в зимнем дворе, который внезапно исчез. © Threads
    Призрак советского солдата: история из Threads о странном мужчине в зимнем дворе, который внезапно исчез. © Threads

Чертёнок в углу комнаты: страшная история из Threads о детском видении и мрачном прошлом семейного дома. © Threads

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8 страшных историй о встречах с нечистью

Ну, что испугались? Призраки, вестники с того света могут не на шутку напугать. Но одно дело, когда видишь родного человека, а совершенно другое, когда неизвестное нечто. Не зря бабушки советовали не тревожить хозяина бани и не разговаривать с тем, кто шуршит по ночам в углу. Нам в детстве такие наставления казались частью деревенских примет, о которых Life.ru уже рассказывал. Но у пользователей Threads нашлись свои причины их вспомнить. Ну, а чтобы прочитать эти страшилки, листайте карусель влево.

  • Ведьма и свинья на мосту: страшная история из Threads о ночной встрече и травме, которая выдала старуху. © Threads
    Ведьма и свинья на мосту: страшная история из Threads о ночной встрече и травме, которая выдала старуху. © Threads
  • Бес на потолке квартиры: история из Threads о ночных голосах и существе с телом человека и головой козла. © Threads
    Бес на потолке квартиры: история из Threads о ночных голосах и существе с телом человека и головой козла. © Threads
  • Девушка с копытами на трассе: страшная история из Threads о незнакомке, которая бежала рядом с грузовиком. © Threads
    Девушка с копытами на трассе: страшная история из Threads о незнакомке, которая бежала рядом с грузовиком. © Threads
  • Домовой в старом шкафу: история из Threads о маленьком дедушке, которого в детстве видели брат и сестра. © Threads
    Домовой в старом шкафу: история из Threads о маленьком дедушке, которого в детстве видели брат и сестра. © Threads
  • Невидимый гость в квартире: история из Threads о ночных звуках и столовых приборах, оказавшихся на полу. © Threads
    Невидимый гость в квартире: история из Threads о ночных звуках и столовых приборах, оказавшихся на полу. © Threads
  • Домовой на компьютерном столе: страшная история из Threads о мохнатом существе и попытке с ним подружиться. © Threads
    Домовой на компьютерном столе: страшная история из Threads о мохнатом существе и попытке с ним подружиться. © Threads
  • Банник на базе отдыха: мистическая история из Threads о ночной уборке, тяжёлых вздохах и оставленном квасе. © Threads
    Банник на базе отдыха: мистическая история из Threads о ночной уборке, тяжёлых вздохах и оставленном квасе. © Threads
  • Летающий поднос на кухне: история из Threads о странном происшествии, свидетелями которого стали мать и сын. © Threads
    Летающий поднос на кухне: история из Threads о странном происшествии, свидетелями которого стали мать и сын. © Threads

Ведьма и свинья на мосту: страшная история из Threads о ночной встрече и травме, которая выдала старуху. © Threads

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4 мистические истории о снах и ночных видениях

Всё ещё читаете? Раз вы такие храбрые, переходим к сноведениям. Казалось бы, что тут может быть страшного, ведь всегда можно проснуться, включить свет, отдышаться, понимая, что ничего опасного не произошло. Только вот даже сон может нести в себе чертовщину. Вы можете получить знак о скорой кончине, парализоваться (сонный паралич вам о чём-нибудь говорит?), да и просто это может быть совсем не сон. Герои следующих рассказов пережили страшные вещи в своей спальне под уютным одеялом. Листайте карусль из фотографий.

  • Одинаковый сон у матери и дочери: мистическая история из Threads о пугающем совпадении и домашней кошке. © Threads
    Одинаковый сон у матери и дочери: мистическая история из Threads о пугающем совпадении и домашней кошке. © Threads
  • Старуха на груди спящего: страшная история из Threads о ночном видении в грузовике на строительстве БАМа. © Threads
    Старуха на груди спящего: страшная история из Threads о ночном видении в грузовике на строительстве БАМа. © Threads
  • Незнакомец у детской кроватки: мистическая история из Threads о ночном госте, который успокоил младенца. © Threads
    Незнакомец у детской кроватки: мистическая история из Threads о ночном госте, который успокоил младенца. © Threads
  • Умерший свёкор в белой рубашке: история из Threads о ночном видении и похожем сне, который увидела его жена. © Threads
    Умерший свёкор в белой рубашке: история из Threads о ночном видении и похожем сне, который увидела его жена. © Threads

Одинаковый сон у матери и дочери: мистическая история из Threads о пугающем совпадении и домашней кошке. © Threads

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2 страшные истории о лесе и пропавшем времени

В лесу можно заблудиться, даже если кажется, что хорошо знаешь дорогу. Но в этих рассказах пугает другое. Люди возвращаются к знакомым местам и обнаруживают, что их представления о прошедшем времени совсем не совпадают с чужими, почти как в «Сказке о потерянном времени». После таких историй предложение срезать путь через лес звучит уже не столь заманчиво, ведь кто знает кого там можно встретить... Например, всем знакомую Бабу-Ягу, о настоящей истории которой мы уже рассказывали. Что ж, если вы ещё не держитесь за сердце от страха, продолжайте листать карусель, осталось всего две истории, но они не менее увлекательные и жуткие!

  • Дедушка в лесной избушке: история из Threads о грибнике, для которого один день обернулся двумя месяцами. © Threads
    Дедушка в лесной избушке: история из Threads о грибнике, для которого один день обернулся двумя месяцами. © Threads
  • Пропавший на десять лет мужчина: история из Threads о дороге через лес и возвращении с газетой из 1984 года. © Threads
    Пропавший на десять лет мужчина: история из Threads о дороге через лес и возвращении с газетой из 1984 года. © Threads

Дедушка в лесной избушке: история из Threads о грибнике, для которого один день обернулся двумя месяцами. © Threads

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А с вами происходило что-нибудь, чему вы до сих пор не нашли объяснения? Расскажите в комментариях, если готовы поделиться. Для продолжения хэллоуинского вечера у Life.ru найдётся ещё немного жути. Почитайте, зачем на Руси играли в мертвецов и грели покойников. Или узнайте, почему праздничные фонари раньше вырезали из репы и при чём здесь человек, обманувший дьявола. А если страшных историй на сегодня достаточно, самое время приготовить пальцы ведьмы, сосиски-мумии и ягодный пунш и позвать гостей. Вместе всё-таки не так страшно.

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Анна Московко
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