Это всё правда! 25 страшных историй из жизни пользователей Threads, после которых уже не заснёте

У каждой семьи найдётся история, которую взрослые почему-то стараются не рассказывать при детях. Обычно вы узнаёте её случайно. Вспоминаете странный эпизод из детства, а родственник вдруг замолкает и просит описать всё подробнее. В преддверии Хэллоуина Life.ru собрал 25 реальных историй реальных людей, которыми пользователи поделились в соцсетях. Возможно, что-то покажется вам пугающе знакомым, а что-то — заставит иначе смотреть вечером в тёмный угол квартиры. Готовы испытать нервы на прочность?

11 страшных историй о призраках и вестях с того света

Спросонья легко принять одежду на стуле за чей-то силуэт. Но что думать, если ту же фигуру замечает другой человек? Или знакомый голос слышат сразу несколько родственников? Авторы этих историй рассказывают о встречах, после которых привычное «вам показалось» уже не кажется им убедительным ответом. Если же вы сами видели родственников во сне, Life.ru уже рассказывал, что это значит и какое предзнаменование несёт, а теперь пришло время узнать о страхах других. Для того, чтобы прочитать все захватывающие рассказы с Threads, листайте карусель и наслаждайтесь.























8 страшных историй о встречах с нечистью

Ну, что испугались? Призраки, вестники с того света могут не на шутку напугать. Но одно дело, когда видишь родного человека, а совершенно другое, когда неизвестное нечто. Не зря бабушки советовали не тревожить хозяина бани и не разговаривать с тем, кто шуршит по ночам в углу. Нам в детстве такие наставления казались частью деревенских примет, о которых Life.ru уже рассказывал. Но у пользователей Threads нашлись свои причины их вспомнить. Ну, а чтобы прочитать эти страшилки, листайте карусель влево.

















4 мистические истории о снах и ночных видениях

Всё ещё читаете? Раз вы такие храбрые, переходим к сноведениям. Казалось бы, что тут может быть страшного, ведь всегда можно проснуться, включить свет, отдышаться, понимая, что ничего опасного не произошло. Только вот даже сон может нести в себе чертовщину. Вы можете получить знак о скорой кончине, парализоваться (сонный паралич вам о чём-нибудь говорит?), да и просто это может быть совсем не сон. Герои следующих рассказов пережили страшные вещи в своей спальне под уютным одеялом. Листайте карусль из фотографий.









2 страшные истории о лесе и пропавшем времени

В лесу можно заблудиться, даже если кажется, что хорошо знаешь дорогу. Но в этих рассказах пугает другое. Люди возвращаются к знакомым местам и обнаруживают, что их представления о прошедшем времени совсем не совпадают с чужими, почти как в «Сказке о потерянном времени». После таких историй предложение срезать путь через лес звучит уже не столь заманчиво, ведь кто знает кого там можно встретить... Например, всем знакомую Бабу-Ягу, о настоящей истории которой мы уже рассказывали. Что ж, если вы ещё не держитесь за сердце от страха, продолжайте листать карусель, осталось всего две истории, но они не менее увлекательные и жуткие!



