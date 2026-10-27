Любовь по расчёту ЭВМ: как в СССР компьютеры подбирали людям вторую половинку

Нет времени на поиск второй половинки? Или вы понятия не имеете, где встретить свою любовь? Ещё в СССР эту проблему пытались решить с помощью математики. Подбирать подходящих женихов и невест предложили вычислительным машинам. Life.ru рассказывает, как работали «электронные свахи», что нужно было сообщить о себе ради удачного знакомства и почему найти любовь по расчёту оказалось непросто.

Почему в стране коллективов люди оставались одинокими?

Почему жители СССР оставались одинокими и как службы знакомств помогали найти пару за пределами коллектива? Фото © РИА Новости / Борис Приходько

На работе коллектив, после работы общественные поручения, вокруг соседи, знакомые и товарищи. Казалось бы, при такой жизни остаться без общения трудно. Но знакомых могло быть много, а человека, с которым хотелось бы создать семью, среди них не находилось. Исследователь позднесоветского одиночества Михаил Кулагин объясняет этот парадокс устройством повседневной жизни. Постоянный маршрут между домом и работой, нехватка времени и командировки сужали возможности для близких отношений.

Более того, в одних промышленных городах преобладали мужчины, в других женщины. Само соседство тысяч людей ещё не обеспечивало встречу подходящей пары. Проблему постепенно стали обсуждать как общественную, в решении которой можно и нужно помогать людям. Появлялись вечера «Для тех, кому за 30», объявления в газетах и специальные службы.

Интерес властей к семейным вопросам имел вполне конкретное выражение. Как сообщалось в материале о документах Главархива Москвы, в 1977 году городские власти приняли постановление об улучшении демографической обстановки. А 19 января 1979 года Президиум Совета министров СССР принял постановление о консультативной помощи населению по вопросам семьи и брака. Личное счастье всё заметнее становилось предметом общественной заботы.

Кто предложил поручить знакомства машине?

Кто предложил подбирать пары с помощью ЭВМ и почему идея «электронной свахи» вызвала споры в советской прессе? Академик Аксель Берг. Фото © Wikipedia

Прежде чем компьютер действительно занялся поиском пары, о его праве вмешиваться в любовь успели всерьёз поспорить. В 1969 году популяризатор кибернетики Виктор Пекелис выступил в «Литературной газете» с идеей использовать ЭВМ при выборе спутника жизни. Среди сторонников такого подхода был академик Аксель Берг.

Согласитесь, выглядит очень заманчиво. Если машина помогает справляться со сложными расчётами, почему бы не привлечь её к поиску человека с подходящими качествами? Особенно когда у самого соискателя на знакомства не хватает времени. За этим стояло желание сделать будущую семью более устойчивой и уменьшить зависимость от случайной встречи.

Как в СССР обсуждали знакомства через ЭВМ и почему учёные спорили о возможности рассчитать любовь по анкете? Фото © РИА Новости / В. Козлов

Однако математический лингвист Юрий Шрейдер сомневался в возможности смоделировать любовные отношения. Другие противники машинного подбора считали, что человеку необходим собственный опыт, включая романтические неудачи. Разговор касался уже свободы выбора и того, насколько можно доверять чужому представлению об идеальной паре.

В 1971 году первый этап дискуссии закончился неформальным запретом после критики в печати. К теме вернулись в 1975 году. Только теперь всё больше внимания уделяли психологической совместимости, поэтому вычислительной технике предстояло работать в союзе со специалистами по человеческим отношениям.

Зачем женихам и невестам задавали по 260 вопросов?

Зачем в службе знакомств СССР задавали 260 вопросов и как ответы собирались использовать для подбора пары? Фото © РИА Новости / Михаил Озерский

Одной из попыток воплотить в жизнь идею «электронной свахи» стала экспериментальная служба знакомств психолога Аркадия Егидеса, организованная при поддержке Моссовета. Её главным инструментом была анкета из 260 вопросов, на которые должны были ответить кандидаты. Помимо возраста, роста, заработка и жилищных условий, она касалась любимых книг, привычек, отношения к детям и взглядов на интимную жизнь. Предполагалось, что ответы станут для «электронной свахи» данными для аналитической обработки. Сотрудники рассчитывали разработать тест совместимости и создать московскую сеть с общей картотекой на перфокартах. Но как именно эта схема помогла найти пару для человека?

Как анкета превращалась в настоящее свидание?

Как в СССР работали службы знакомств и какой путь проходили пары от заполнения анкеты до первого свидания? Фото © ТАСС / Марк Редькин

Как мы уже писали, расчёты базировались на анкете из 260 вопросов. То есть при первом посещении человек заполнял карточку вместе с психологом. Тот мог уточнить самооценку клиента и дополнить сведения собственными наблюдениями. Дальше появлялась возможность искать среди зарегистрированных людей по заданным параметрам. Именно эту работу рассчитывали ускорить с помощью ЭВМ.

Если говорить простым языком, сначала требовалось превратить рассказы о себе и пожелания к партнёру в сведения, которые можно сопоставить. Затем найти подходящих кандидатов. Машина могла ускорить перебор, но правила такого поиска всё равно задавали люди. От того, какие качества специалисты считали совместимыми, зависел и результат рекомендации. А вот ответственность за дальнейшее развитие отношений ложилась на плечи самих кандидатов.

По воспоминаниям сотрудницы одной из региональных служб, работавшей в восьмидесятые годы, клиентов приглашали на вечера по стационарному телефону. При взаимном интересе один абонент получал возможность позвонить другому и договориться о встрече. Она могла пройти в помещении самой службы. Кроме того, там устраивали вечера для людей близкого возраста или тех, кто предположительно мог друг другу подойти.

Где в СССР использовали «электронную сваху»?

Где в СССР использовали ЭВМ для подбора пары и почему «электронная сваха» была доступна далеко не каждому? Фото © РИА Новости / Виталий Савельев

К сожалению или к счастью, до практического использования ЭВМ дело всё же дошло. По данным историков, московская служба при Мосгорсправке пользовалась ресурсами вычислительного центра системы бытового обслуживания. А вот ростовская служба в отчёте за 1988 год лишь планировала внедрить ЭВМ в следующем году. Бывшая сотрудница рассказала исследователям, что этот план не осуществился.

Так что возможности «электронной свахи» зависели и от места жительства. Как отмечают исследователи ВШЭ и МФТИ, доступ к машинному подбору появился в крупных городах, тогда как жители небольших населённых пунктов оказывались в менее выгодном положении. Между обещанием современной помощи и возможностью получить её сохранялся заметный разрыв.

А вы согласились бы на такой любовно-математический эксперимент? Или предпочитаете распоряжаться собственной судьбой без участия электронно-вычислительных машин? Поделитесь в комментариях. А если вам интересна история СССР, пройдите два теста Life.ru. Проверьте, сможете ли вы вспомнить названия советской бытовой техники и угадать значения забытых слов той эпохи.