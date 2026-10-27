В театральное училище не взяли, а потом его узнала вся страна: как Михаил Жаров добился своего

Кажется, некоторые актёры просто созданы для сцены. Стоит им появиться в кадре, и зрители уже не могут оторвать взгляд. Именно таким был Михаил Жаров. Ему одинаково хорошо удавались хитрые мошенники, важные чиновники, обаятельные пройдохи и простые деревенские мужики. Но мало кто знает, что будущая звезда советского кино начинала свой путь с неудач. Life.ru рассказывает, как же мальчишка из небогатой семьи стал одним из самых узнаваемых артистов СССР.

Из типографии на сцену: как Михаил Жаров впервые оказался в театре?

Михаил Жаров в молодости: как будущая звезда советского кино начинала карьеру с работы в типографии? Фото © РИА Новости

Михаил Жаров родился 27 октября 1899 года в Москве в семье печатника. Детство будущего артиста было далеко от роскоши. Семья жила скромно, поэтому уже в подростковом возрасте Михаил начал работать. В 14 лет он устроился наборщиком в типографию, где трудился его отец. Однако типографские станки интересовали юношу гораздо меньше театральных подмостков. В 1915 году Жарову удалось устроиться в Оперный театр Сергея Зимина. Правда, о главных ролях приходилось только мечтать. Подросток выполнял поручения, занимался организационными делами, а иногда выходил на сцену в массовке.

Тогда же состоялось его первое знакомство с кинематографом. В 1915 году Жаров появился в эпизоде немой картины «Царь Иван Васильевич Грозный», связанной с постановкой «Псковитянки», где снимался знаменитый Фёдор Шаляпин. Михаилу досталась крошечная роль опричника, но юноше даже этого оказалось достаточно, чтобы ещё сильнее захотеть стать артистом.

«У тебя каша во рту»: почему Жарова не приняли в театральное училище?

Михаил Жаров: почему будущему народному артисту СССР отказали в театральном училище и как он добился успеха? Фото © Кадр из фильма «Его призыв», режиссёр Яков Протазанов, сценарист Вера Эри

В 1916 году Михаил решил, что пора получать настоящее актёрское образование. Сначала он попытался попасть в театр-кабаре «Летучая мышь», но получил отказ. Затем отправился поступать в училище при Малом театре. И снова неудача. По воспоминаниям Жарова, юноше указали на невнятную речь: «У тебя каша во рту». Попытка поступить в студию при Московском Художественном театре тоже не увенчалась успехом.

Позднее сам Жаров объяснял неудачу сильным волнением на экзаменах. Возможность платного обучения также отпадала, поскольку у семьи не было лишних денег. Казалось бы, после нескольких отказов стоило отказаться от мечты. Но Михаил поступил иначе. Он вернулся к работе в театре Зимина, продолжил набираться опыта и дождался нового шанса.

Революция, фронтовой театр и встреча с Мейерхольдом

Михаил Жаров в начале карьеры: как работа с Всеволодом Мейерхольдом помогла актёру раскрыть талант? Фото © Кадр из фильма «Папиросница от Моссельпрома», режиссёр Юрий Желябужский, сценаристы Фёдор Оцеп, Алексей Файко, © Wikipedia

В 1918 году Михаилу Жарову наконец удалось поступить в театральную студию при Художественно-просветительном союзе рабочих организаций. Здесь он изучал актёрское мастерство, сценическое движение и другие дисциплины. Одной из его первых заметных сценических работ стала роль Шута в комедии Уильяма Шекспира «Виндзорские проказницы». После окончания обучения артист выступал в передвижном фронтовом театре, а затем начал работать в профессиональных московских труппах. Особенно важным этапом стало сотрудничество с Всеволодом Мейерхольдом.

Именно в его театре Жаров смог раскрыть свой комедийный талант. Он играл небольшие, но яркие характерные роли, умел смешить публику жестами, интонацией и неожиданными реакциями. Постепенно артист, которому когда-то отказали из-за недостатков речи, превращался в настоящего мастера сценического перевоплощения.

Как бандит сделал Михаила Жарова знаменитым на весь СССР?

Михаил Жаров в фильме «Путёвка в жизнь» 1931 года: роль бандита Жигана, принёсшая актёру всесоюзную славу? Фото © Кадр из фильма «Путёвка в жизнь», режиссёр Николай Экк, сценаристы Николай Экк, Александр Столпер, Регина Янушкевич

Настоящий перелом в карьере Жарова произошёл в 1931 году, когда на экраны вышла картина Николая Экка «Путёвка в жизнь», один из первых советских полнометражных звуковых фильмов. Актёр сыграл Жигана, главаря шайки беспризорников. Персонаж получился настолько колоритным, что запомнился зрителям не меньше положительных героев. Жаров мастерски передал его наглость, хитрость и своеобразное обаяние.

Именно после «Путёвки в жизнь» к артисту пришла всесоюзная известность. Его стали узнавать на улицах, а режиссёры всё чаще приглашали сниматься. Но у популярности обнаружилась обратная сторона. Зрители настолько прочно связывали Жарова с образом Жигана, что актёру ещё предстояло доказать, насколько разнообразными могут быть его роли.

Как Жаров стал любимцем советских зрителей?

Михаил Жаров в советском фильме «Пётр Первый»: знаменитые роли актёра и его путь к славе. Фото © Кадр из фильма «Пётр Первый», режиссёр Владимир Петров, сценаристы Владимир Петров, Алексей Толстой, Николай Лещенко

В последующие десятилетия Михаил Жаров доказал, что способен играть далеко не только комедийных проходимцев. В исторической картине «Пётр Первый» 1937–1938 годов он воплотил Александра Меншикова, а в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» 1945 года сыграл Малюту Скуратова.

В фильмографии актёра появились также «Воздушный извозчик» 1943 года, «Беспокойное хозяйство» 1946 года, «Возвращение Максима» и многие другие картины. Несмотря на популярность в кино, артист не забывал про театральную сцену. С конца 1930-х годов он служил в Малом театре, том самом, в училище которого когда-то не смог поступить. Впоследствии артист стал одним из ведущих исполнителей классического репертуара. Особенно удавались ему персонажи пьес Александра Островского.

Роль, благодаря которой Жарова полюбило новое поколение

Михаил Жаров в роли участкового Анискина в фильме «Деревенский детектив» 1968 года: любимый герой советских зрителей. Фото © Кадр из фильма «Деревенский детектив», режиссёр Иван Лукинский, сценаристы Виль Липатов, Ирина Мазурук

В конце 1960-х годов, когда за плечами Жарова уже были десятки ролей, его карьера получила неожиданное продолжение. В 1968 году был снят фильм «Деревенский детектив», вышедший в широкий прокат только в 1969 году. В нём актёр сыграл сельского участкового Фёдора Ивановича Анискина. Вместо привычного экранного сыщика зрители увидели добродушного, наблюдательного и немного хитроватого милиционера. Анискин знал жителей деревни, понимал человеческие слабости и умел находить преступников без эффектных погонь и перестрелок. Персонаж настолько понравился публике, что история получила продолжение. В 1973 году вышел фильм «Анискин и Фантомас», а в 1978-м — «И снова Анискин». Жаров не только исполнял главную роль, но и участвовал в режиссуре двух последних картин.

Последние годы Михаила Жарова: чем закончилась история великого актёра?

Михаил Жаров в последние годы жизни: как сложилась судьба народного артиста СССР и когда он ушёл из жизни? Фото © ТАСС / Александр Коньков, Валентин Мастюков

За свою долгую карьеру Михаил Жаров получил множество государственных наград и почётных званий. В 1949 году он стал народным артистом СССР, а в 1974-м получил звание Героя Социалистического Труда. До последних лет жизни артист оставался связан с Малым театром. За десятилетия работы он прошёл путь от начинающего исполнителя небольших ролей до одного из самых известных представителей советской актёрской школы. Михаил Иванович скончался 15 декабря 1981 года в Москве. Ему было 82 года. После себя он оставил десятки фильмов и театральных работ, которые продолжают знакомить новые поколения зрителей с его талантом.