Та самая жена олигарха из «Папиных дочек»: как менялась Мария Сёмкина и чем запомнилась зрителям

Помните, как в квартире Васнецовых появлялась Оксана Федотова? У неё были дорогие наряды, украшения и богатый муж, а за простым семейным счастьем она приходила к психотерапевту, который сам едва справлялся с пятью дочерьми. Наивную, улыбчивую и порой совершенно беспомощную в бытовых вопросах героиню сыграла Мария Сёмкина. 26 октября 2026 года актрисе исполняется 50 лет. За её самой узнаваемой ролью стоят экономическое образование, работа на зарубежных подиумах, откровенные фотосессии и фильмы, в которых совсем не до смеха. Life.ru рассказывает, как складывалась карьера Сёмкиной и почему её стоит вспомнить не только по «Папиным дочкам».

Мария Сёмкина в молодости: где училась звезда «Папиных дочек»?

От зарубежных подиумов до «Папиных дочек»: как Мария Сёмкина стала одной из узнаваемых актрис нулевых? Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

Мария Сёмкина родилась 26 октября 1976 года в Ростове-на-Дону. Её девичья фамилия — Иофис. Отец занимался математикой, мама работала инженером, а сама Мария получила экономическое образование. Поначалу её биография вполне укладывалась в семейную традицию серьёзных профессий.

При этом будущая модель не росла с уверенностью, что обязательно покорит подиум. В интервью 2006 года она рассказывала, что в детстве и юности была очень активной, походила на мальчишку и красавицей себя не считала. В модельное агентство её привёл знакомый фотограф. Уже через несколько дней Мария участвовала в конкурсе. Так в жизни выпускницы экономического факультета появились кастинги, съёмки и показы.

Мария Сёмкина в молодости: когда началась модельная карьера актрисы и как она попала в кино? Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Модельная работа вывела Сёмкину далеко за пределы Ростова. Она участвовала в показах в России, работала в Германии, Франции, Японии и Южной Корее. Некоторое время жила в Германии, но затем вернулась в Москву. Объясняла это вполне земными причинами — здесь были любимая работа, друзья и подходящий ей ритм жизни. Отдельной страницей стали съёмки для российского Playboy. Журнал неоднократно выбирал её девушкой месяца, а по итогам 2000 года назвал девушкой года. К этому опыту Сёмкина относилась как к части профессии. В интервью она говорила, что предложение от такого издания было для модели признанием, а полученный титул повлиял на её гонорары.

Как Мария Сёмкина попала в кино?

Фильмы и сериалы с Марией Сёмкиной: где актриса снималась до сериала «Папины дочки»? Фото © Кадр из фильма «В ритме танго», режиссёры Александр Павловский, Давид Ткебучава, сценарист Пётр Гладилин

Кинодебют Марии Сёмкиной состоялся в 2002 году в картине «Одиночество крови». Позднее появились «Личный номер», «Обречённая стать звездой», «В ритме танго», «Всё включено». Профессионального актёрского образования у Сёмкиной тогда ещё не было. Она осваивала новую работу на съёмках, а модельная карьера продолжала приносить заработок.

Любопытно, что зрители начали узнавать её ещё до «Папиных дочек». В 2006 году Сёмкина рассказывала, что в Москве её помнят по «Личному номеру», а поклонники «Обречённой стать звездой» расспрашивают о судьбах персонажей. При этом сама она всё ещё называла себя прежде всего профессиональной моделью. Диплом Театрального института имени Бориса Щукина Мария получила в 2011 году. К тому моменту у неё уже были и заметные экранные работы, и та самая Оксана Федотова, благодаря которой актрису запомнила широкая аудитория.

Оксана Федотова в «Папиных дочках»: жена олигарха, которой хотелось семьи

Сериал «Папины дочки»: роль Марии Сёмнкиной. Фото © Кадр из сериала «Папины дочки», режиссёры Сергей Алдонин, Ирина Васильева и др., сценаристы Вячеслав Дусмухаметов, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо и др.

Сериал «Папины дочки» стартовал в 2007 году. Сёмкина сыграла Оксану Федотову, супругу обеспеченного Василия Федотова в исполнении Александра Олешко. Героиня могла позволить себе многое, но мечтала о ребёнке, а муж её желания поначалу не разделял. Так Оксана оказалась среди клиенток Сергея Васнецова, которого сыграл Андрей Леонов. Знакомство с пятью дочерьми психотерапевта быстро перестало укладываться в рамки обычных консультаций. Оксана помогала с девочками, жила в квартире Васнецовых и всё сильнее привязывалась к их семье.

На этом строилась одна из самых тёплых линий первых сезонов. За дорогими вещами и забавными оговорками обнаруживалась женщина, которой хотелось заботиться о ком-то и чувствовать себя нужной. Сама Сёмкина объясняла, что её героиня часто улыбается в том числе для того, чтобы скрывать внутренние проблемы. Эта деталь многое говорит об Оксане. Она смешила своей непосредственностью, но в её мечте о большой семье было легко узнать вполне понятное желание.

Как менялась Мария Сёмкина?

Марии Сёмкиной — 50 лет: как менялся образ звезды «Папиных дочек» на протяжении карьеры? Фото © Кадр из сериала «Папины дочки», режиссёры Сергей Алдонин, Ирина Васильева и др., сценаристы Вячеслав Дусмухаметов, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо и др.

Согласитесь, образ Оксаны запоминается сразу. Короткая тёмная стрижка с чёлкой, приталенные платья, яркие блузки, бусы и туфли на шпильках. Как рассказывала художник-гримёр Любовь Бородкина, причёску для актрисы подбирали специально. Её волосы от природы вьются, поэтому на съёмках их распрямляли и укладывали. Стрижку часто обновляли, чтобы Оксана всегда выглядела так, словно только что вышла из салона.

Сама Мария описывала свой повседневный стиль как спортивную классику и спокойно сочетала дорогие вещи с джинсами. А вскоре зрители увидели её совсем другой. В сериале «Крем» Сёмкина сыграла красавицу Клару, в которую с помощью волшебного средства превращалась Лиза Чайкина, героиня Екатерины Копановой.

Вместо привычной короткой стрижки у актрисы появились длинные светлые волосы. Секрет преображения был прост — парики. Сёмкина признавалась, что работать в них было не слишком удобно, зато на зимних съёмках они помогали согреться. Так что поклонникам, которые помнят её исключительно брюнеткой из «Папиных дочек», сериал способен подарить маленький сюрприз.

В каких фильмах снималась Мария Сёмкина после «Папиных дочек»?

Марии Сёмкиной — 50 лет: где ещё снималась актриса, сыгравшая Оксану Федотову? Фото © Кадр из фильма «Крем», режиссёры Сергей Мезенцев, Станислав Назиров, Флюза Фархшатова, сценарист Лилия Ким, © Кадр из фильма «Мамы», режиссёры Тихон Корнев, Ашот Кещян и др., сценаристы Тихон Корнев, Ольга Антонова, Сарик Андреасян, Алексей Нужный

Узнаваемая комедийная роль не помешала Сёмкиной работать в других жанрах. Ещё во время съёмок «Папиных дочек» она ездила в Карелию на площадку «Азиата». В одном из интервью актриса вспоминала, как чередовала работу с ружьём среди снегов и сцены в тёплой гостиной Васнецовых. Соседство двух совершенно разных историй получалось почти буквальным.

Позднее в её фильмографии появились «Служебный роман. Наше время», «Мамы», «Тот ещё Карлосон!», «Смешанные чувства», «Домик в сердце». Последняя картина привела актрису в Армению. Сёмкина рассказывала, что провела там месяц, снималась в Ереване и Дилижане и особенно тепло вспоминала режиссёра Грача Кешишяна и его семью.

Отдельного внимания заслуживает драма Павла Руминова «Я буду рядом», вышедшая в 2012 году. Её главная героиня узнаёт о неизлечимой болезни и пытается найти новых родителей своему маленькому сыну. Сёмкина сыграла Ольгу, которая становится приёмной матерью мальчика. В интервью 2014 года актриса называла эту работу самой серьёзной и самой тяжёлой на тот момент. После такого фильма привычная улыбка Оксаны Федотовой воспринимается уже совсем иначе.

Мария Сёмкина: личная жизнь, сын и последние работы

Личная жизнь и дети Марии Сёмкиной: почему звезда «Папиных дочек» не любит рассказывать про личную жизнь? Фото © VK / Мария Сёмкина - Российская киноактриса и модель

У Марии есть сын Михаил от первого брака. В том же интервью 2006 года она рассказывала, что с бывшим мужем Олегом им удалось сохранить нормальное общение после развода. О сыне актриса говорила охотнее, чем о романах. Когда Миша был школьником, они вместе катались на роликах, играли в баскетбол и компьютерные игры. Однако в 2014 году актриса рассказала, что не любит обсуждать личную жизнь и не понимает желания артистов впускать всю аудиторию к себе домой.

В последние годы зрители видят её в новых проектах значительно реже. На момент юбилея последней вышедшей работой в открытой фильмографии актрисы остаётся мелодрама «Возраст счастья» 2022 года, где она сыграла Ирину Кожевникову, мать двоих детей из обеспеченной семьи. В её дом устраивается няня, которой ради работы приходится выдавать себя за женщину гораздо старше своего возраста.

Для одних Мария Сёмкина навсегда останется Оксаной, для других — Кларой из «Крема» или Ольгой из «Я буду рядом». И юбилей вполне подходит для того, чтобы пересмотреть знакомый сериал, а потом открыть одну из её менее очевидных работ. А если хочется продолжить знакомство с актёрами, которых узнаёшь с первого кадра, Life.ru уже рассказывал, как складывалась карьера Максима Лагашкина, которому в этом октябре тоже исполнилось 50 лет.