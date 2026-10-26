Не понравилось, как поют? Канье Уэст семь раз заставил целый стадион начинать песню заново

Концерт Канье Уэста в Джакарте превратился в массовое караоке с семью попытками. Рэпер несколько раз прерывал исполнение своего хита Heartless и просил публику начать заново. На стадионе «Гелора Бунг Карно» собрались около 78 тысяч поклонников.

Музыкант предложил зрителям самостоятельно исполнить начало композиции, но после первых попыток стал останавливать пение и давать новые указания. В результате один и тот же фрагмент пришлось повторить семь раз.

Кадры быстро разошлись по соцсетям. Пользователи предположили, что Уэст решил проучить поклонников за недостаточно громкое или слаженное пение. Ситуация напомнила историю с Егором Кридом, который весной 2026 года тоже попытался изменить поведение аудитории прямо во время выступления.

Тогда на концерте в Краснодаре российский певец на протяжении трёх песен практически неподвижно стоял на сцене. Ему не понравилось, что зрители слишком увлечены съёмкой на телефоны и почти не реагируют на происходящее. После этого Крид обратился к публике с речью, объяснив, что ему важнее эмоциональная отдача, чем полный зал людей со смартфонами.

Однако у Канье Уэста, судя по его собственным словам, претензий к аудитории не было. Когда в интернете начали обсуждать многократное повторение песни, рэпер объяснил, что происходящее ему понравилось.

Ранее российские поклонники Канье Уэста остались без обещанных концертов в Санкт-Петербурге. Как сообщал Life.ru, организаторы планировали провести два выступления 10 и 11 октября на «Газпром Арене», однако мероприятия отменили. По данным «Коммерсанта», музыкант успел получить около 20 млн долларов, включая средства на оплату работы команды и организационные расходы.