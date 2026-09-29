Партнёр тура Канье Уэста заявил об окончательной отмене концертов в Петербурге
Американское агентство Access Opera, связанное с мировым туром Канье Уэста, заявило, что концерты рэпера в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября окончательно отменены. Об этом написал основатель агентства Джон Бертон.
«Как я уже сообщал ранее, концерты YE в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября отменены. По всем вопросам возврата билетов обращайтесь в Say Agency. Это будет последнее заявление Access Opera по этому вопросу», — написал Бертон.
История с петербургскими концертами Канье Уэста тянется уже несколько недель. Ещё 18 сентября Life.ru сообщал, что Петербург исчез из расписания мирового тура Йе, хотя организаторы продолжали отрицать отмену шоу. Позже появилась информация, что рэпер может выступить в Москве летом 2027 года, а затем стало известно, что запланированный концерт в России всё же не состоится. Затем снова появилась информация о переносе петербургских выступлений на другие даты: шоу 10 и 11 октября не удалось согласовать, но артист может приехать в Россию позднее.
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