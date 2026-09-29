Партнёр тура Канье Уэста заявил об окончательной отмене концертов в Петербурге

Американское агентство Access Opera, связанное с мировым туром Канье Уэста, заявило, что концерты рэпера в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября окончательно отменены. Об этом написал основатель агентства Джон Бертон.

«Как я уже сообщал ранее, концерты YE в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября отменены. По всем вопросам возврата билетов обращайтесь в Say Agency. Это будет последнее заявление Access Opera по этому вопросу», — написал Бертон.