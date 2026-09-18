Канье убрал Петербург с афиши, но организаторы уверяют: концерты не отменены

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге не отменены, несмотря на исчезновение российских выступлений из расписания на сайте тура артиста. Как пишет Mash, об этом заявила гендиректор Say Agency Анна Субчева, объяснив произошедшее негативной реакцией вокруг предстоящих шоу.

По её словам, музыкант и его команда тяжело переживают происходящее, а на самого Уэста обрушился поток сообщений и звонков. Организаторы утверждают, что ситуация создаёт для артиста серьёзные репутационные риски.

«Артист в шоке, он переживает, его команда тоже. Канье психологически тяжело даётся всё, он впервые согласился приехать в Россию — спустя столько запросов дать два хороших концерта, чтобы порадовать публику», — заявила Субчева.

В Say Agency исчезновение Петербурга из афиши связывают именно с этой ситуацией и утверждают, что подготовка к выступлениям находится на завершающей стадии. Происходящее в агентстве также объясняют действиями конкурентов.

Концерты Уэста были анонсированы на 10 и 11 октября. Утром 18 сентября стало известно, что Петербург исчез из списка городов на сайте тура исполнителя, хотя ранее российские даты там присутствовали.

Неопределённость вокруг шоу сохраняется с августа. Представители «Газпром Арены» заявляли, что договор на проведение концертов не заключён и без него мероприятия на стадионе состояться не могут. Say Agency, напротив, на протяжении нескольких недель настаивает, что выступления не отменены.

На фоне споров часть зрителей пытается вернуть деньги за приобретённые билеты. Роспотребнадзор ранее вынес Say Agency предостережение после жалоб покупателей на проблемы с возвратами.

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге были анонсированы на 10 и 11 октября 2026 года на «Газпром Арене», однако 24 августа руководство стадиона заявило, что договор аренды с организатором Say Agency не подписан и без него выступления на площадке невозможны. В агентстве настаивали, что контракт с артистом заключён, подготовка продолжается, а отмена или перенос шоу не рассматриваются. Однако 18 сентября ситуация вновь оказалась в центре внимания после того, как петербургские концерты исчезли из расписания мирового тура Уэста: ближайшим выступлением на сайте артиста теперь значится шоу в Джакарте 24 октября.