РБК: Концерт Канье Уэста в России всё же не состоится

Концерт американского рэпера Канье Уэста в России в итоге не состоится. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Выступления музыканта, известного как Ye, были анонсированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Сообщение появилось после нескольких недель противоречивых заявлений: площадка указывала на отсутствие договора, организаторы уверяли, что подготовка продолжается, а покупатели билетов начали обращаться в суд.

От московских слухов до петербургской афиши

О возможном концерте Уэста в России заговорили ещё в 2024 году. Тогда СМИ сообщали о выступлении в московских «Лужниках» 8 июня, однако основатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников пояснял: переговоры велись, но конкретных договорённостей не было. В конце июня рэпер действительно приехал в Москву — по данным SHOT, на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Концерта во время этого визита не было.

В октябре 2025 года появилась новая предполагаемая дата — декабрь. В «Лужниках» тогда вновь не подтвердили сообщения о выступлении Канье Уэста.

В августе 2026-го история дошла до продажи билетов: Say Agency анонсировало два октябрьских шоу уже в Петербурге. Продажи стартовали 17 августа, и, как сообщалось, почти все билеты раскупили в первый день. Однако 24 августа «Газпром Арена» заявила, что договор аренды не заключён и выступления на стадионе не состоятся.

Площадка и организаторы разошлись в заявлениях

В Say Agency ответили, что анонс согласовали с ареной, а договор должны были подписать до 27 августа. Агентство также сообщало о предоплате артисту и продолжало настаивать: концерты не отменены. Площадка, в свою очередь, повторила, что без подписанного договора провести мероприятие невозможно.

18 сентября петербургские выступления исчезли из расписания тура Уэста. Но и после этого глава Say Agency Анна Субчева утверждала, что шоу остаются в силе, а подготовка находится на завершающей стадии. Затем появились новые сообщения об отмене.

Покупатели билетов обратились в суд

На фоне неопределённости Say Agency обещало вернуть стоимость билетов в случае отмены шоу. Часть зрителей, однако, начала добиваться возврата через суд ещё до окончательного решения о выступлениях. По данным на 24 сентября, к организатору подали шесть исков на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, как покупатели билетов на Канье Уэста пытаются вернуть деньги. В одном из крупнейших исков зритель требовал вернуть 640 тысяч рублей за четыре билета и ещё 64 тысячи комиссии. Другие покупатели включали в требования расходы на поезд и гостиницу, а также компенсацию морального вреда.