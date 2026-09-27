Захарова напомнила Канье Уэсту о 27 миллионах погибших от нацизма и потребовала извинений перед россиянами

Американский рэпер Канье Уэст извинился перед евреями за прежние высказывания в поддержку нацизма, однако не сделал этого перед русскими, белорусами и представителями других народов России. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в подкасте блогера Георгия Иващенко.

«Когда я слышу, что он как бы извинился перед евреями, я хочу задать вопрос: а перед русскими? А перед белорусами? А перед людьми других национальностей, которые здесь живут в нашей стране, извинился? Я вам могу сказать: нет, не извинился. А к нам, чья страна потеряла 27 миллионов человек от как раз Гитлера, не надо извиняться?» — сказала дипломат.

Захарова напомнила, что 8 мая 2025 года, накануне годовщины Победы над нацистской Германией, Уэст выпустил композицию, в припеве которой звучат слова «Хайль Гитлер». В конце клипа также была использована запись выступления Адольфа Гитлера 1930-х годов.

По словам представителя МИД, известия о возможном концерте рэпера в Санкт-Петербурге особенно болезненно восприняли пережившие блокаду Ленинграда. Захарова рассказала, что один из блокадников, узнав о планах выступления Уэста, начал задыхаться и не мог поверить в происходящее.

В августе организаторы заявляли о двух концертах Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Позднее сама площадка сообщила, что договоров об аренде стадиона для выступлений артиста не заключала.