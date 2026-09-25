Беглов ответил на вопрос Юнашева о концерте Канье Уэста в Петербурге

« Я не знаю, ко мне никто не обращался по этому вопросу. Будет — не будет, я не знаю », — заявил Александр Беглов.

По последним данным на вечер 25 сентября, заявленные на 10 и 11 октября концерты Канье Уэста (Ye) в Санкт-Петербурге фактически отменены: американское агентство Access Opera, участвовавшее в организации гастролей, сообщило, что шоу не состоятся, поскольку у организатора нет подтверждённой площадки, а деньги за билеты должна возвращать Say Agency. Изначально выступления планировались на «Газпром Арене», однако ещё 24 августа стадион заявил, что договор аренды не заключён; 18 сентября Петербург исчез и из официального расписания тура Ye. При этом Say Agency продолжало настаивать, что концерты готовятся, и обещало вернуть деньги в случае официальной отмены. На фоне неопределённости покупатели билетов начали обращаться в суды: к 24 сентября было подано шесть исков к организатору на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.