Михалков назвал выступление Канье Уэста в Петербурге оскорблением для города

Выступление рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге является унижением для города с его историей. Такое мнение высказал режиссёр Никита Михалков, комментируя предстоящий концерт журналистам на полях Форума объединённых культур.

По словам Михалкова, особенно неуместным концерт выглядит с учётом блокадного прошлого Ленинграда. Режиссёр заявил, что жители, пережившие блокаду, не смогут присутствовать на выступлении артиста, однако его музыка будет звучать в городе, а десятки тысяч людей будут аплодировать рэперу.

Михалков также обвинил Уэста в пропаганде нацизма и заявил, что артист заработал на этом более 40 миллионов долларов.

«Для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», — сказал режиссёр.