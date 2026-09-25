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Регион
Опубликовано 25 сентября, 03:17

Михалков назвал выступление Канье Уэста в Петербурге оскорблением для города

Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Выступление рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге является унижением для города с его историей. Такое мнение высказал режиссёр Никита Михалков, комментируя предстоящий концерт журналистам на полях Форума объединённых культур.

По словам Михалкова, особенно неуместным концерт выглядит с учётом блокадного прошлого Ленинграда. Режиссёр заявил, что жители, пережившие блокаду, не смогут присутствовать на выступлении артиста, однако его музыка будет звучать в городе, а десятки тысяч людей будут аплодировать рэперу.

Михалков также обвинил Уэста в пропаганде нацизма и заявил, что артист заработал на этом более 40 миллионов долларов.

«Для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», — сказал режиссёр.

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Утром 24 сентября источник в американском агентстве Access Opera сообщил, что два концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге остаются в планах на 10 и 11 октября. Ситуация при этом всё ещё противоречива, ведь позже генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что концерт Канье Уэста в культурной столице не состоится.

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Артём Гапоненко
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