Михалков назвал выступление Канье Уэста в Петербурге оскорблением для города
Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Выступление рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге является унижением для города с его историей. Такое мнение высказал режиссёр Никита Михалков, комментируя предстоящий концерт журналистам на полях Форума объединённых культур.
По словам Михалкова, особенно неуместным концерт выглядит с учётом блокадного прошлого Ленинграда. Режиссёр заявил, что жители, пережившие блокаду, не смогут присутствовать на выступлении артиста, однако его музыка будет звучать в городе, а десятки тысяч людей будут аплодировать рэперу.
Михалков также обвинил Уэста в пропаганде нацизма и заявил, что артист заработал на этом более 40 миллионов долларов.
«Для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», — сказал режиссёр.
Утром 24 сентября источник в американском агентстве Access Opera сообщил, что два концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге остаются в планах на 10 и 11 октября. Ситуация при этом всё ещё противоречива, ведь позже генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что концерт Канье Уэста в культурной столице не состоится.
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