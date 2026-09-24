Концерты Канье Уэста в Петербурге состоятся, заявили в агентстве Access Opera
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Два концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге остаются в планах на 10 и 11 октября. Проведение выступлений подтвердил источник в американском агентстве Access Opera, которое выступает партнёром тура музыканта.
На сайте российского организатора Say Agency тем временем вновь появилась афиша шоу. Несмотря на возникшие ранее сложности, даты выступлений менять не стали.
«Шоу по-прежнему в силе на 10 и 11 октября», — цитирует источника в агентстве 78.ru.
Напомним, продажи билетов на шоу Канье Уэста открылись 17 августа, однако уже 24 августа «Газпром Арена» заявила, что концерты на стадионе состояться не могут: договор аренды с организатором не был подписан. После жалоб покупателей, столкнувшихся с отказом в возврате денег, Роспотребнадзор вынес предостережение организатору. Позже появилась информация о судебных требованиях зрителей на сумму свыше миллиона рублей.
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