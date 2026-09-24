Концерты Канье Уэста в Петербурге состоятся, заявили в агентстве Access Opera

Два концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге остаются в планах на 10 и 11 октября. Проведение выступлений подтвердил источник в американском агентстве Access Opera, которое выступает партнёром тура музыканта.

На сайте российского организатора Say Agency тем временем вновь появилась афиша шоу. Несмотря на возникшие ранее сложности, даты выступлений менять не стали.

«Шоу по-прежнему в силе на 10 и 11 октября», — цитирует источника в агентстве 78.ru.