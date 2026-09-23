Фанаты Канье Уэста подали иски к организаторам концерта в Петербурге на ₽1 млн

Поклонники Канье Уэста обратились в суд с иском к организаторам его возможного концерта в Санкт-Петербурге. Сумма требований превышает 1 млн рублей, сообщает SHOT.

По данным издания, четверо зрителей приобрели билеты в VIP-ложу на шоу, заплатив за них 704 тысячи рублей. Выступление было запланировано на 10 октября, однако позже вокруг мероприятия возникла неопределённость. Фанаты попытались вернуть деньги за билеты, но получили отказ. После этого они подали иск к Say Agency в Преображенский районный суд Москвы.

В заявлении зрители потребовали вернуть стоимость билетов, а также выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, они указали штраф в размере 50% от присуждённой суммы и судебные расходы.