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Регион
Опубликовано 22 сентября, 09:28

Ещё один фанат Канье Уэста через суд потребовал у организаторов концерта 160 тыс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Ещё один поклонник Канье Уэста решил через суд взыскать почти 160 тысяч рублей с организаторов анонсированного концерта рэпера в России. Как сообщает SHOT, заявление москвича Максима З. поступило мировому судье.

Мужчина приобрёл два билета за 80 тысяч рублей и заплатил ещё 8 тысяч сервисного сбора. Ради поездки он также потратил 32,7 тысячи на железнодорожные билеты и забронировал гостиницу почти за 30 тысяч. Позднее стало известно, что договор аренды заявленной концертной площадки не заключён, а судьба выступления остаётся неопределённой.

Теперь истец просит вернуть ему 88 тысяч рублей за входные билеты и комиссию, компенсировать 4,5 тысячи транспортных расходов, а также выплатить 30 тысяч за моральный вред. Ещё 35 тысяч он намерен взыскать за юридические услуги и почтовые издержки. Дополнительно москвич потребовал штраф в размере половины присуждённой суммы.

Появились подробности первого в Петербурге иска на концерт Канье Уэста
Появились подробности первого в Петербурге иска на концерт Канье Уэста

Эпопея с возможным выступлением американского рэпера развивается каждый день. Накануне организаторы пообещали вернуть зрителям деньги за билеты, если концерт Канье Уэста всё-таки не состоится. До этого на организатора мероприятияй Say Agency подали ещё два иска — в Москве и Воронеже.

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Владимир Озеров
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