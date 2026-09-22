Ещё один фанат Канье Уэста через суд потребовал у организаторов концерта 160 тыс
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Ещё один поклонник Канье Уэста решил через суд взыскать почти 160 тысяч рублей с организаторов анонсированного концерта рэпера в России. Как сообщает SHOT, заявление москвича Максима З. поступило мировому судье.
Мужчина приобрёл два билета за 80 тысяч рублей и заплатил ещё 8 тысяч сервисного сбора. Ради поездки он также потратил 32,7 тысячи на железнодорожные билеты и забронировал гостиницу почти за 30 тысяч. Позднее стало известно, что договор аренды заявленной концертной площадки не заключён, а судьба выступления остаётся неопределённой.
Теперь истец просит вернуть ему 88 тысяч рублей за входные билеты и комиссию, компенсировать 4,5 тысячи транспортных расходов, а также выплатить 30 тысяч за моральный вред. Ещё 35 тысяч он намерен взыскать за юридические услуги и почтовые издержки. Дополнительно москвич потребовал штраф в размере половины присуждённой суммы.
Эпопея с возможным выступлением американского рэпера развивается каждый день. Накануне организаторы пообещали вернуть зрителям деньги за билеты, если концерт Канье Уэста всё-таки не состоится. До этого на организатора мероприятияй Say Agency подали ещё два иска — в Москве и Воронеже.
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