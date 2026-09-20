Появились подробности первого в Петербурге иска на концерт Канье Уэста

Петербурженка пытается через суд вернуть 18,7 тыс. рублей за билет на концерт Канье Уэста. Подробности первого в городе иска к организаторам шоу раскрыла глава объединённой пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Девушка приобрела электронный билет 17 августа — в день, когда официально объявили о старте продаж. Выступление под названием «YE концерт в Санкт-Петербурге» должно было пройти 10 октября в 20:00 на «Газпром Арене». При покупке в оферте организатором мероприятия было указано ООО «Сэй Эдженси».

По словам истицы, при продаже её не предупредили, что компания не заключила договор с заявленной площадкой. Девушка считает, что её ввели в заблуждение относительно существенных условий услуги.

Добиться возврата без суда ей не удалось. Теперь петербурженка требует солидарно взыскать с ответчиков 18,7 тыс. рублей, а также неустойку, штраф и расходы в размере 913 рублей 66 копеек.

Концерты рэпера были анонсированы в Петербурге на 10 и 11 октября. Однако представители «Газпром Арены» заявили об отсутствии договора аренды, без которого выступления не состоятся. Организаторы при этом продолжают утверждать, что шоу пройдут. 18 сентября город исчез из списка на официальном сайте тура артиста.

До этого на Say Agency подали ещё два иска — в Москве и Воронеже. Один из покупателей потребовал вернуть 145,2 тыс. рублей за четыре билета, но компания сослалась на условия акции, якобы исключающие возврат.