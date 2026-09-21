Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги в случае отмены шоу

Организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге пообещали вернуть зрителям деньги за билеты, если шоу не состоится. Say Agency опубликовало сообщение с извинениями за задержку официального заявления, которое директор компании Анна Субчева обещала выпустить вечером, но так и не сделала.

«К сожалению, некоторые аспекты организации концерта зависят не только от нас, и повлиять на них напрямую мы не можем. При этом каждый день мы прикладываем максимум усилий, чтобы провести концерт в указанные даты», — сказано в сообщении.

В случае отмены концерта стоимость приобретённых билетов будет возвращена зрителям в установленном порядке, а агентство опубликует подробную информацию о процессе возврата, если такое решение будет принято.

Под последним постом Say Agency в Telegram уже более 15 тысяч комментариев: пользователи спрашивают, когда выйдет официальное заявление директора, и просят вернуть деньги за билеты.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск о защите прав потребителей к ООО «Сэй Эдженси» — организатору анонсированных концертов Канье Уэста на «Газпром Арене». О возможной связи заявления с выступлениями рэпера свидетельствует категория дела. Пока иск только зарегистрирован и ещё не принят к производству. Информации о дате его рассмотрения нет.