Захарова назвала хаосом организацию концерта Канье Уэста и напомнила о Гитлере

С организацией возможного концерта Канье Уэста в Сант-Петербурге остаётся много неясного. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в шоу «Пропуск» журналиста Геры Иваще.

По словам Захаровой, сейчас сложно понять, кто именно и на каких условиях организует мероприятие.

«Здесь какой-то хаос, никто ничего понять не может. Какое-то всё рваное, какое-то всё невнятное», — высказалась Захарова о самой организации мероприятия в шоу на YouTube.

Ведущий спросил дипломата, как она относится к приглашению американского рэпера, в песнях которого, как он уточнил, звучала «нелицеприятная» строчка в адрес России.

Захарова отметила, что отношение к ситуации зависит от того, знакомился ли человек с творчеством Канье Уэста и его высказываниями. По её словам, поверхностное мнение без ознакомления с материалами приводит к тому, что люди не понимают сути происходящего.

«Если жить по принципу «не читал, но осуждаю», «не смотрел, но не рекомендую», то, наверно, можно и дальше находиться в каком-то странном неведении», — продолжила Захарова.

Дипломат заявила, что люди, которые знают о творчестве американского исполнителя, были шокированы. Она напомнила, что в США к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вышел клип Уэста, в котором звучала похвала Адольфу Гитлеру, а в финале использовали фрагмент его выступления.

«Он это не то что скрывает. Он прямо об этом говорит. Как вы считаете, есть повод у людей, которые всё это знают, задать вопрос: «Скажите, пожалуйста, а что такое происходит?» Это, между прочим, тот самый Санкт-Петербург, который блокадный Ленинград», — заключила Мария Захарова.