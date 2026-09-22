Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 20:10

Захарова назвала хаосом организацию концерта Канье Уэста и напомнила о Гитлере

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

С организацией возможного концерта Канье Уэста в Сант-Петербурге остаётся много неясного. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в шоу «Пропуск» журналиста Геры Иваще.

По словам Захаровой, сейчас сложно понять, кто именно и на каких условиях организует мероприятие.

«Здесь какой-то хаос, никто ничего понять не может. Какое-то всё рваное, какое-то всё невнятное», — высказалась Захарова о самой организации мероприятия в шоу на YouTube.

Ведущий спросил дипломата, как она относится к приглашению американского рэпера, в песнях которого, как он уточнил, звучала «нелицеприятная» строчка в адрес России.

Захарова отметила, что отношение к ситуации зависит от того, знакомился ли человек с творчеством Канье Уэста и его высказываниями. По её словам, поверхностное мнение без ознакомления с материалами приводит к тому, что люди не понимают сути происходящего.

«Если жить по принципу «не читал, но осуждаю», «не смотрел, но не рекомендую», то, наверно, можно и дальше находиться в каком-то странном неведении», — продолжила Захарова.

Дипломат заявила, что люди, которые знают о творчестве американского исполнителя, были шокированы. Она напомнила, что в США к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вышел клип Уэста, в котором звучала похвала Адольфу Гитлеру, а в финале использовали фрагмент его выступления.

«Он это не то что скрывает. Он прямо об этом говорит. Как вы считаете, есть повод у людей, которые всё это знают, задать вопрос: «Скажите, пожалуйста, а что такое происходит?» Это, между прочим, тот самый Санкт-Петербург, который блокадный Ленинград», — заключила Мария Захарова.

Канье убрал Петербург с афиши, но организаторы уверяют: концерты не отменены
Канье убрал Петербург с афиши, но организаторы уверяют: концерты не отменены

История с возможным концертом американского рэпера продолжает развиваться. Ранее организаторы заявили, что вернут зрителям деньги за билеты, если выступление Канье Уэста не состоится. Ранее к организатору мероприятий Say Agency предъявили иски покупатели билетов из Москвы и Воронежа.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Канье Уэст
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar