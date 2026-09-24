Канье не приехал, а иски сыпятся: Фанаты требуют с организатора больше 1,4 млн рублей

Шесть исков на общую сумму свыше 1,4 млн рублей подали в российские суды к Say Agency, организатору анонсированных концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Три заявления зарегистрированы в Москве, два — в Петербурге и ещё одно в Воронеже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные данные.

Самый крупный иск рассматривается в Преображенском суде Москвы. Покупатель заплатил 640 тысяч рублей за четыре билета и ещё 64 тысячи комиссии. Теперь он требует вернуть деньги, взыскать неустойку, 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере половины присуждённой суммы.

Ещё один московский покупатель пытается вернуть 50,2 тысячи рублей за билеты с сервисным сбором. В другом столичном иске требования достигают почти 160 тысяч рублей: помимо стоимости двух билетов туда вошли расходы на поезд и гостиницу, а также 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В Петербурге одна из покупательниц потребовала вернуть 18,7 тысячи рублей после неудачной попытки получить деньги во внесудебном порядке. Ещё двое истцов хотят взыскать с агентства 123,2 тысячи рублей за четыре билета и комиссию, 200 тысяч рублей морального вреда, а также неустойку и штраф.

Первый иск к Say Agency поступил в Центральный районный суд Воронежа ещё 9 сентября. Концерты Уэста были заявлены на 10 и 11 октября, однако «Газпром Арена» сообщала, что договор на проведение выступлений не заключён. Позднее российские даты исчезли и из официального расписания тура рэпера.

Ранее Life.ru писал, что Say Agency пообещало вернуть зрителям деньги за билеты, если концерты Канье Уэста всё-таки не состоятся. При этом организаторы продолжают настаивать, что официального решения об отмене шоу пока нет.