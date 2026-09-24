Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 13:29

Киселёв объявил об отмене концертов Канье Уэста в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоится.

«Концерта Канье Уэста в Питере не будет», — написал Киселёв в MAX.

Выступления рэпера анонсировали на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако ещё в августе стадион сообщил, что не заключал с организатором Say Agency договор аренды, а без него провести шоу на площадке невозможно.

Канье не приехал, а иски сыпятся: Фанаты требуют с организатора больше 1,4 млн рублей
Канье не приехал, а иски сыпятся: Фанаты требуют с организатора больше 1,4 млн рублей

Ситуация при этом остаётся противоречивой. Утром 24 сентября источник в американском агентстве Access Opera, которое называют партнёром тура Уэста, утверждал, что оба шоу по-прежнему запланированы. Афиша также снова появилась на ресурсах Say Agency. При этом на официальном сайте мирового тура Ye Петербурга среди ближайших концертов сейчас нет. В расписании значатся Джакарта, Хьюстон, Даллас и Финикс.

Главные новости шоу-бизнеса, скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Канье Уэст
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar