Киселёв объявил об отмене концертов Канье Уэста в Петербурге

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоится.

«Концерта Канье Уэста в Питере не будет», — написал Киселёв в MAX.

Выступления рэпера анонсировали на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако ещё в августе стадион сообщил, что не заключал с организатором Say Agency договор аренды, а без него провести шоу на площадке невозможно.

Ситуация при этом остаётся противоречивой. Утром 24 сентября источник в американском агентстве Access Opera, которое называют партнёром тура Уэста, утверждал, что оба шоу по-прежнему запланированы. Афиша также снова появилась на ресурсах Say Agency. При этом на официальном сайте мирового тура Ye Петербурга среди ближайших концертов сейчас нет. В расписании значатся Джакарта, Хьюстон, Даллас и Финикс.