«Они дезинформируют вас»: Американское агентство заявило, что концерта Канье в Петербурге не будет

Концерт Канье Уэста в Петербурге не состоится. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на переписку одного из покупателей билетов с американским агентством Access Opera.

Петербуржец написал агентству вечером 24 сентября после сообщений о том, что выступления рэпера якобы всё ещё запланированы на 10 и 11 октября. На следующий день представитель Access Opera ответил, что шоу отменено, а за возвратом денег нужно обращаться к российскому организатору Say Agency.

В агентстве сослались на прежнее заявление «Газпром Арены»: площадка сообщала, что договора аренды для концерта нет, а без него провести мероприятие невозможно. Представитель Access Opera также заявил, что Say Agency дезинформирует покупателей, а самого шоу «нет и не было» с момента заявления стадиона.

При этом ещё 24 сентября ситуация выглядела противоположным образом. Источник в Access Opera уверял СМИ, что концерты остаются в силе, а на сайте Say Agency снова появилась афиша выступлений.

Покупатели билетов тем временем пытаются вернуть деньги. По данным «Фонтанки», многие получили отказ от банков и теперь готовят судебные иски к организатору. Само Say Agency продолжает сохранять концерт Канье Уэста в своей афише. На момент проверки российский организатор публично новое заявление Access Opera не комментировал.

18 сентября Life.ru писал, что концерты Канье Уэста исчезли из официального расписания его мирового тура. На странице с российскими выступлениями начала открываться ошибка 404, тогда как другие октябрьские концерты артиста остались в графике.