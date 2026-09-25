Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 16:59

«Они дезинформируют вас»: Американское агентство заявило, что концерта Канье в Петербурге не будет

Агентство Access Opera заявило, что концерта Канье Уэста в Петербурге не будет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liam Goodner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liam Goodner

Концерт Канье Уэста в Петербурге не состоится. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на переписку одного из покупателей билетов с американским агентством Access Opera.

Петербуржец написал агентству вечером 24 сентября после сообщений о том, что выступления рэпера якобы всё ещё запланированы на 10 и 11 октября. На следующий день представитель Access Opera ответил, что шоу отменено, а за возвратом денег нужно обращаться к российскому организатору Say Agency.

В агентстве сослались на прежнее заявление «Газпром Арены»: площадка сообщала, что договора аренды для концерта нет, а без него провести мероприятие невозможно. Представитель Access Opera также заявил, что Say Agency дезинформирует покупателей, а самого шоу «нет и не было» с момента заявления стадиона.

При этом ещё 24 сентября ситуация выглядела противоположным образом. Источник в Access Opera уверял СМИ, что концерты остаются в силе, а на сайте Say Agency снова появилась афиша выступлений.

Покупатели билетов тем временем пытаются вернуть деньги. По данным «Фонтанки», многие получили отказ от банков и теперь готовят судебные иски к организатору. Само Say Agency продолжает сохранять концерт Канье Уэста в своей афише. На момент проверки российский организатор публично новое заявление Access Opera не комментировал.

«Газпром Арена» опровергла проведение концерта Канье Уэста в октябре
«Газпром Арена» опровергла проведение концерта Канье Уэста в октябре

18 сентября Life.ru писал, что концерты Канье Уэста исчезли из официального расписания его мирового тура. На странице с российскими выступлениями начала открываться ошибка 404, тогда как другие октябрьские концерты артиста остались в графике.

Главные новости шоу-бизнеса, скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Канье Уэст
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar