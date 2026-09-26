Последний шанс для Канье: Милонов призвал отнестись к рэперу по-христиански

Американского рэпера Канье Уэста следует допустить к выступлению в России только в том случае, если он откажется от нацистских идей. Такое мнение депутат Госдумы Виталий Милонов высказал в беседе с НСН, предложив перед концертом лично побеседовать с музыкантом.

Парламентарий считает, что взгляды артиста могли сформироваться под влиянием американских СМИ и его окружения. В частности, Милонов обвинил Илона Маска в распространении ультраправых идей и предположил, что Уэсту необходимо помочь пересмотреть свои убеждения.

Депутат призвал отнестись к исполнителю по-христиански и дать ему возможность отказаться от прежних высказываний. Если рэпер продолжит пропагандировать нацизм, ему следует отказать в проведении концерта и отправить обратно в США, добавил собеседник издания.

При этом Милонов выступил против автоматической отмены гастролей. Он напомнил, что многие россияне хотели попасть на шоу американской звезды, поэтому при принятии решения необходимо учитывать не только позицию государственных органов, но и интересы зрителей. Если артист не нарушает российское законодательство, публика вправе самостоятельно решать, покупать ли билеты.

Поводом для обсуждения стали запланированные на 10 и 11 октября концерты Уэста в Санкт-Петербурге. Ранее Life.ru сообщал, что режиссёр Никита Михалков назвал возможное выступление Канье Уэста в Петербурге оскорбительным для города, пережившего блокаду Ленинграда. С критикой рэпера выступила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнившая о выпущенном музыкантом клипе с восхвалением Адольфа Гитлера. Дипломат также обратила внимание, что исполнитель извинился перед евреями, но не перед россиянами и другими народами, пострадавшими от нацизма.