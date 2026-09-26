«Нестабильный и неадекватный»: Полпред Путина выступил против концерта Канье Уэста

Решение о возможном проведении концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге должны принимать городские власти с учётом мнения жителей. Такое мнение высказал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Руденя объяснил, почему не стал бы проводить концерт Канье Уэста. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

При этом Руденя заявил, что в Тверской области, которой он ранее руководил, проводить подобное выступление не стал бы.

«Я бы не провёл. Для нашей молодёжи нужно что-то более серьёзное, более содержательное, чем смотреть на людей, которые нестабильны, пропагандируют националистические ценности и неадекватно себя ведут. Я думаю, это не лучший пример зарубежной эстрады», — сказал полпред президента.

Руденя подчеркнул, что применительно к Петербургу окончательное решение должно оставаться за властями города. По его мнению, при этом следует учитывать и позицию населения.

История с выступлениями Канье Уэста в Петербурге продолжается больше месяца. Концерты первоначально анонсировали на 10 и 11 октября, однако позднее возникли вопросы с площадкой и согласованием мероприятия. На данный момент разные стороны дают противоречивую информацию о судьбе шоу.