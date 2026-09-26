«Нестабильный и неадекватный»: Полпред Путина выступил против концерта Канье Уэста
Руденя выступил против концерта Канье Уэста, но оставил решение за Петербургом
Обложка © ТАСС / АР / Jordan Strauss
Решение о возможном проведении концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге должны принимать городские власти с учётом мнения жителей. Такое мнение высказал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Руденя объяснил, почему не стал бы проводить концерт Канье Уэста. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
При этом Руденя заявил, что в Тверской области, которой он ранее руководил, проводить подобное выступление не стал бы.
«Я бы не провёл. Для нашей молодёжи нужно что-то более серьёзное, более содержательное, чем смотреть на людей, которые нестабильны, пропагандируют националистические ценности и неадекватно себя ведут. Я думаю, это не лучший пример зарубежной эстрады», — сказал полпред президента.
Руденя подчеркнул, что применительно к Петербургу окончательное решение должно оставаться за властями города. По его мнению, при этом следует учитывать и позицию населения.
История с выступлениями Канье Уэста в Петербурге продолжается больше месяца. Концерты первоначально анонсировали на 10 и 11 октября, однако позднее возникли вопросы с площадкой и согласованием мероприятия. На данный момент разные стороны дают противоречивую информацию о судьбе шоу.
Ранее Life.ru писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов в разговоре с Юнашевым заявил об отсутствии обращений к нему по поводу концерта Канье Уэста. Позднее американское агентство Access Opera сообщило покупателю билета, что выступления не состоятся, однако российский организатор Say Agency пообещал раскрыть официальную информацию о концертах 30 сентября.
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