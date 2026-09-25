Всю информацию о концерте Канье Уэста Say Agency сообщит в среду

Организатор анонсированных концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге пообещал в среду раскрыть всю официальную информацию о выступлениях рэпера. В Say Agency призвали поклонников набраться терпения.

«Наше агентство сообщит всю информацию о концертах Канье в среду. Официально. Ни раньше, ни позже. Пожалуйста, наберитесь терпения», — заявили представители агентства.

Таким образом, именно 30 сентября организаторы намерены расставить все точки над i. Пока они не уточнили, будет ли подтверждено проведение шоу в ранее объявленные даты и где именно оно может состояться.

Выступления Канье Уэста были запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако стадион сообщил, что договор аренды с организатором не заключён, поэтому принять концерты площадка не может.

После этого начали появляться противоречивые сведения. Представители американского агентства Access Opera утверждали, что оба шоу остаются в силе, а гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв объявил, что концерта в Петербурге не будет.

На фоне неопределённости Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск к организатору шоу Канье Уэста. Заявление связано с защитой прав потребителей, однако его ещё не приняли к производству.