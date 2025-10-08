В «Лужниках» не подтвердили сообщения о концерте Канье Уэста

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что концерт Канье Уэста в столице России всё же состоится в декабре. В прошлом сообщалось о возможном концерте исполнителя в начале осени, однако вскоре представители «Лужников» официально заявили, что эта информация не соответствует действительности. Напомним, что последний раз музыкант посещал Москву летом предыдущего года, чтобы присутствовать на дне рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского.