В «Лужниках» не подтвердили сообщения о концерте Канье Уэста
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Информация о возможном выступлении рэпера Канье Уэста в московском спорткомплексе «Лужники» в декабре не получила официального подтверждения. Соответствующее заявление сделали в информационном центре арены, отвечая на запрос РИА «Новости».
«Официального подтверждения не было», — сообщили в информационном центре «Лужников».
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что концерт Канье Уэста в столице России всё же состоится в декабре. В прошлом сообщалось о возможном концерте исполнителя в начале осени, однако вскоре представители «Лужников» официально заявили, что эта информация не соответствует действительности. Напомним, что последний раз музыкант посещал Москву летом предыдущего года, чтобы присутствовать на дне рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.