Обезьяна на потеху: Правнук Сталина напомнил фанатеющему от Гитлера Уэсту, чем занимался его кумир

Американский рэпер Канье Уэст, прославляющий Адольфа Гитлера, был бы в глазах лидера третьего рейха потешной обезьяной. Об этом заявил правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад, раскритиковавший артиста за его высказывания.

«Удивительное дело, чёрный рэпер прославляет Адольфа Гитлера, который радел за чистоту белой расы ариев, истребляя всех, даже армян не считая людьми. Я не понимаю, может, Канье Уэсту стоит для начала подучить историю из первоисточников, а не американских комиксов? Или он ошибочно полагает, что Гитлер истреблял только евреев? Спешу его расстроить, для Гитлера он — просто обезьяна на потеху», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Бенсаад напомнил о неприглядных страницах истории Европы, где до 1955 года можно было увидеть чернокожих детей в клетках зоопарков. А в это же время афроамериканцы в Штатах страдали от жестокой расовой сегрегации. Кроме того, отметил собеседник издания, ни Канье Уэст, ни он сам не появились бы на свет, если бы Гитлер одержал победу во Второй мировой войне.

Художник обратил внимание и на ренессанс нацистских идей в Европе. А специальную военную операцию на Украине он назвал продолжением борьбы, которую вёл советский народ.