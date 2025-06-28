Стало известно, сколько Канье Уэст заплатил Бьянке Цензори за «голые» образы

Поклонники уже давно подозревают, что известный рэпер, дизайнер и продюсер Канье Уэст вознаграждает свою жену Бьянку Цензори за провокационные наряды, которые она надевает якобы по его велению. Об этом рассказывает US Sun.

В материале сказано, что за свой недавний выход в Нью-Йорке в бикини из конфет 30-летняя модель получила от Канье 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей). А вот её скандальный образ на премии «Грэмми» вышел подороже. Полностью прозрачное платье принесло ей 120 тысяч долларов (около 9,4 миллиона рублей). Так, за всё время их замечательного брака с музыкантом её счёт в банке пополнился на три миллиона долларов (235,5 миллиона рублей) благодаря его тяге выделяться всегда и во всём.

Источники издания уверены, что Бьянка сперва отказалась, когда Канье предложил ей облачиться в вызывающий костюм из сладостей. Рэпер был настойчив, поэтому устроил переговоры и даже составил некий своеобразный контракт, чтобы она согласилась на этот смелый эксперимент.

По словам инсайдеров, Канье одевает Бьянку как куклу, контролируя её стиль вплоть до мельчайших деталей. Таким образом рэперу удаётся поддерживать интерес к их паре, а значит это делает рекламу и самому Йе.