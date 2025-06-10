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Регион
10 июня, 17:37

Канье Уэст вновь сменил имя. Теперь он Йе Йе

New York Post: Рэпер Канье Уэст опять сменил имя и теперь его зовут Йе Йе

Йе Йе, также известный как Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Zuma

Йе Йе, также известный как Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Zuma

Американский рэпер Канье Уэст снова сменил своё имя, теперь музыкант называет себя Йе Йе (Ye Ye). Он не первый раз прибегает к подобному решению, ещё недавно его звали просто Йе. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на документы.

«Канье Уэст во второй раз поменял своё имя... Новая деловая документация в Калифорнии была подана главным финансовым директором... рэпера, Хуссейном Лалани, под именем Йе Йе... Его компании, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc, указывают его новый псевдоним», — сказано в статье.

Последний раз Уэст официально поменял своё имя на Йе в 2021 году. По его словам, такой псевдоним очень хорошо отражал его внутренний мир, странности и характер. Сейчас Уэст ещё не комментировал изменения в личных данных.

«Не хотел детей»: Канье Уэст сделал шокирующие признания о Ким Кардашьян
«Не хотел детей»: Канье Уэст сделал шокирующие признания о Ким Кардашьян

Ранее Канье Уэст прокомментировал публичную перепалку между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, попытавшись примирить стороны. Он назвал обоих «братанами» и признался им в любви.

Татьяна Миссуми
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