Канье Уэст даст концерт в Москве на 45 тысяч зрителей

Американский рэпер Канье Уэст всё же проведёт концерт в Москве, шоу должно состояться 8 декабря и за него музыкант получит 1,2 миллиона долларов. Об этом пишет SHOT. Договор с артистом подписан 10 сентября.

Концерт состоится в Лужниках и будет длиться полтора часа. Предполагается, что на выступление Уэста смогут попасть как минимум 45 тысяч зрителей. Рэпер уже получил половину своего гонорара. Ещё 25% от суммы ему переведут после прилёта в Москву, а остальное перечислят в течение суток после выступления.