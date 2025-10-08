Канье Уэст даст концерт в Москве на 45 тысяч зрителей
Обложка © ТАСС / Zuma
Американский рэпер Канье Уэст всё же проведёт концерт в Москве, шоу должно состояться 8 декабря и за него музыкант получит 1,2 миллиона долларов. Об этом пишет SHOT. Договор с артистом подписан 10 сентября.
Концерт состоится в Лужниках и будет длиться полтора часа. Предполагается, что на выступление Уэста смогут попасть как минимум 45 тысяч зрителей. Рэпер уже получил половину своего гонорара. Ещё 25% от суммы ему переведут после прилёта в Москву, а остальное перечислят в течение суток после выступления.
Последний раз рэпер был в российской столице летом 2024 года, но тогда он не стал радовать фанатов своим шоу. Американский рэпер посетил столицу России ради дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Тот познакомил артиста со своей мамой, после чего они отправились на прогулку по Москве-реке. Утверждалось также, что концерт Канье в Москве состоится в начале сентября, однако позже в «Лужниках» опровергли эту информацию. СМИ писали, что Канье предлагали восемь миллионов долларов.
