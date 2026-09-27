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Опубликовано 27 сентября, 20:15

Канье Уэст может выступить в Москве 10 июля 2027 года

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Турецкая концертная компания ILS Vision рассматривает проведение выступления Канье Уэста в Москве 10 июля 2027 года. Эта дата указана в презентации компании с планами проектов на 2027 год.

Канье Уэст может выступить в Москве. Фото © ILS Vision

Канье Уэст может выступить в Москве. Фото © ILS Vision

Москва названа одним из трёх городов, где ILS Vision рассчитывает организовать концерты рэпера. В феврале шоу планируют провести на Копакабане в Рио-де-Жанейро, а 17 июля — в Мюнхене.

При этом компания не называет российское выступление согласованным. Все три концерта помещены в раздел Projects in Development — проекты на стадии разработки. ILS Vision указывает, что даты и площадки могут измениться после заключения соглашений с артистами, подтверждения доступности площадок и получения необходимых разрешений.

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Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что рэпера Канье Уэста следует допустить к выступлению в России только в том случае, если он откажется от нацистских идей. Парламентарий считает, что взгляды артиста могли сформироваться под влиянием американских СМИ и его окружения. В частности, Милонов обвинил Илона Маска в распространении ультраправых идей и предположил, что Уэсту необходимо помочь пересмотреть свои убеждения. Депутат призвал отнестись к исполнителю по-христиански и дать ему возможность отказаться от прежних высказываний.

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Тимур Хингеев
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