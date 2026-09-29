Иосиф Пригожин объяснил, как скандал с Канье Уэстом отразится на поездках звёзд в Россию
Продюсер Пригожин: Артисты будут приезжать в РФ после скандала с Канье Уэстом
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Скандал вокруг концертов Канье Уэста не закроет дорогу в РФ другим зарубежным исполнителям. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru допустил, что западные звёзды вернутся к российской публике, когда получат необходимые разрешения.
«Дело в том, что зарубежные исполнители зарабатывали у нас хорошие деньги. В принципе, когда им позволят, наверное, они приедут», — полагает эксперт.
Пригожин уточнил, что согласие на гастроли потребуется не только в России, но и на родине музыкантов. Сам продюсер хотел бы восстановления прежних связей, однако считает принципиальным уважение приезжающих артистов к нашей стране.
Отдельно он раскритиковал ситуацию, когда зрителям продают билеты, а исполнитель в итоге не выходит на сцену. Провокационные заявления Канье Уэста собеседник издания объяснил стремлением рэпера привлечь к себе внимание.
Ранее Иосиф Пригожин сравнил с цирком «загадочный» концерт Канье Уэста в России. По данным СМИ, концерт звезды всё же не состоится. Однако не исключено, что выступления рэпера перенесут на другие даты.
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