Иосиф Пригожин объяснил, как скандал с Канье Уэстом отразится на поездках звёзд в Россию

Скандал вокруг концертов Канье Уэста не закроет дорогу в РФ другим зарубежным исполнителям. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru допустил, что западные звёзды вернутся к российской публике, когда получат необходимые разрешения.

«Дело в том, что зарубежные исполнители зарабатывали у нас хорошие деньги. В принципе, когда им позволят, наверное, они приедут», — полагает эксперт.

Пригожин уточнил, что согласие на гастроли потребуется не только в России, но и на родине музыкантов. Сам продюсер хотел бы восстановления прежних связей, однако считает принципиальным уважение приезжающих артистов к нашей стране.

Отдельно он раскритиковал ситуацию, когда зрителям продают билеты, а исполнитель в итоге не выходит на сцену. Провокационные заявления Канье Уэста собеседник издания объяснил стремлением рэпера привлечь к себе внимание.