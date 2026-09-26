Заплатили за Канье — получили суды: Юрист объяснил, как вернуть деньги за билеты на концерт

Покупатели билетов на концерт Канье Уэста могут уже сейчас обратиться за возвратом денег, если проведение мероприятия в заявленные сроки и на указанной площадке стало невозможным или вызывает обоснованные сомнения. Об этом сообщил юрист Максим Коростелев.

Речь идёт о билетах, приобретённых по акции «Старт» с 14 по 23 августа. По словам специалиста, условия оферты предусматривают возврат средств при отмене или переносе концерта.

Однако, как отметил Коростелев, ждать официального объявления об отмене не всегда обязательно. Покупатель может направить претензию заранее, если есть объективные признаки того, что услуга не будет оказана.

«Закон о защите прав потребителей позволяет отказаться от договора и до наступления даты мероприятия, если стало очевидно, что услуга не будет оказана в установленный срок», — цитирует юриста ТАСС.

В качестве таких обстоятельств он привёл отсутствие концерта в расписании площадки и заявление «Газпром Арены» об отсутствии договора на проведение мероприятия. При этом специалист подчеркнул, что эти факторы сами по себе не означают официальную отмену выступления. Организатор может заявить о проведении шоу или смене площадки.

Если стороны не договорятся, окончательная оценка ситуации при споре может быть дана судом — в том числе с учётом того, было ли заранее понятно, что мероприятие не состоится.

Концерты Канье Уэста были заявлены в Петербурге на 10 и 11 октября. Продажи билетов стартовали 17 августа, однако уже 24 августа «Газпром Арена» сообщила, что договор аренды с организатором Say Agency не заключён и провести шоу на стадионе невозможно. Организатор при этом настаивал, что подготовка продолжается, а договор с площадкой планировалось подписать позднее.

В сентябре ситуация обострилась: Петербург исчез из официального расписания тура артиста, а покупатели начали обращаться в суды из-за проблем с возвратом средств. К 24 сентября к Say Agency было подано шесть исков на сумму свыше 1,4 млн рублей. 25 сентября представители американского агентства Access Opera заявили одному из покупателей, что концерты не состоятся и деньги следует требовать у российского организатора.