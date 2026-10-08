Канье Уэст получил $20 млн за отменённые концерты в России

Американский рэпер Канье Уэст получил около 20 миллионов долларов за два концерта в Санкт-Петербурге, которые так и не состоялись. При этом возвращать деньги артист, вероятно, не будет, поскольку подобное обязательство не прописано в контракте. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как уточнил один из собеседников издания, речь идёт не исключительно о личном заработке музыканта. Из полученной суммы оплачиваются в том числе услуги его команды и другие расходы, связанные с организацией выступлений.

Шоу должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в рамках мирового тура в поддержку альбома Bully. Организацией занималось московское агентство Say Agency. Стоимость билетов варьировалась от девяти до 160 тысяч рублей, а за первые два дня продаж, по утверждению промоутера, зрители приобрели более 100 тысяч мест.

Однако выступления в назначенные даты отменили. Компания пообещала открыть возврат средств с 12 октября. При этом её руководитель Анна Субчева утверждает, что организатор не нарушил никаких законов, и не исключает проведения концертов позднее.

Тем временем покупатели билетов продолжают обращаться в суды. По состоянию на 7 октября в Санкт-Петербурге зарегистрировали девять связанных с несостоявшимися выступлениями исков. Некоторые зрители требуют не только вернуть стоимость покупки, но и компенсировать моральный вред, выплатить неустойку и штраф.

Кроме того, правоохранительные органы начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организаторов. Вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела пока не решён.