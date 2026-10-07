Анонс концерта Канье Уэста в Москве исчез с сайта организатора

Концерт Канье Уэста в Москве, который предварительно планировали на лето 2027 года, внезапно исчез из гастрольных планов турецкого агентства. Компания ILS VISION удалила со своего сайта информацию о возможном выступлении американского рэпера в российской столице.

Ещё в конце сентября агентство публиковало предварительный план гастролей артиста на 2027 год. В нём фигурировали три города — Рио-де-Жанейро, Мюнхен и Москва, причём российское выступление датировалось 10 июля.

При этом организаторы изначально подчёркивали, что речь не идёт об утверждённых концертах. Все три мероприятия были обозначены как «проекты в разработке» и зависели от договорённостей с артистом, доступности площадок и получения необходимых разрешений.

«Информация о целевых городах и датах носит предварительный характер и зависит от окончательных договорённостей с артистами, наличия свободных площадок и разрешений регулирующих органов», — говорилось в опубликованном ранее сообщении компании.

Теперь информация о московском концерте с сайта ILS VISION исчезла. Официального заявления о причинах удаления анонса или отмене возможного выступления Канье Уэста в Москве пока не последовало.

Ранее Life.ru писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Канье Уэсту отправиться в Горловку ДНР и заявил, что там рэпер мог бы пересмотреть свои взгляды. Парламентарий даже предложил американскому артисту приехать в его бригаду. По словам Милонова, такая поездка могла бы вдохновить музыканта на новые песни.